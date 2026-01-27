快訊

土地公公保佑我！命理師曝土地公有「三款」：求財祈福這樣拜

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師王老師分享不同土地公適合參拜的人群。示意圖／AI生成
命理師王老師分享不同土地公適合參拜的人群。示意圖／AI生成

土地神是台灣民間信仰中的地方保護神，是具有福德的善鬼神。命理師王老師在臉書發佈影片，分享不同土地公適合參拜的人群，更指出3天最適合參拜的時間，快來看看你適合拜哪種土地公吧！

王老師提到，土地公分為三種，手上拿的法器不同，適合拜的人也會不一樣，祂拿的法器有拐杖、元寶與玉如意三種。

土地公手持拐杖

代表花時間尋覓必有結果，適合要找客戶的人拜，像業務、仲介、接案者等等。如果你長年旅居海外，可以找手拿龍頭柺的土地公。

土地公手持元寶

代表財富，適合求財、創業、金融業或有再投資的人參拜，庇佑你生意興隆、財源滾滾。

土地公手持如意

代表萬事如意、官運亨通，適合上班族、學生或任何想祈求平安者參拜。

王老師也分享2026必拜土地公的時間，分別為2月3日土地公尾牙、3月20日土地公頭牙、9月25土地公聖誕。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土地公 拜拜 命理師

