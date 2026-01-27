快訊

錢從哪裡來？天姚星開啟「四生肖」賺錢模式…猴站上舞台、羊社交圈進財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族拿到獎金示意圖。圖／AI生成
紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，臘月之後，天姚星能量被放大。在紫微斗數中，天姚星不只是桃花星，更是一股「被看見、被評價、被放大」的能量。當天姚啟動，金錢流動往往不再只是靠苦幹實幹，而是與形象、表現方式及市場眼光高度連動。2026年乙巳年臘月之後，四類生肖的賺錢模式將出現明顯轉變。

生肖鼠／個人魅力展現 形象加分

鼠的金錢發展與個人魅力深度綁定。「人就是招牌」，鼠的談吐表現、專業形象或社交場合互動，都可能帶來賺錢機會，此時很適合適合主動曝光、經營個人品牌，但要留意別過度投資外在形象，排場過大反成經濟壓力。

生肖猴／站上舞台 收入隨之起伏

天姚星讓猴在職場中更容易被看見，容易被人評價比較，進而影響收入結構。這段時間可以說「靠表現吃飯」，只要能站上舞台被重用，機會和財運都增加，但也必須承擔他人期待，收入波動相對明顯。

生肖羊／錢在人群中 人情留邊界

羊的金錢流動明顯來自人際圈與社交關係，透過別人介紹、合作、參加聚會，都可能轉化為財務機會，但此時也要留意人情往來邊界感，避免因為人情債，反而混淆了帳目。

生肖龍／話題商品 決定進帳速度

對龍而言，天姚星讓賺錢方式更講究「好看、好談、好推」，龍者容易接觸到包裝性強、曝光度高或話題性十足的收入來源。只要順應市場，調整策略，財務會有好發展，但也須留意過度樂觀，避免短期進帳看不清風險。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 金錢

紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，臘月之後，天姚星能量被放大。在紫微斗數中,天姚星不只是桃花星,更是一股「被看見、被評價、被放大」的能量。當天姚啟動,金錢流動往往不再只是靠苦幹實幹,而是與形象、表現方式及市場眼光高度連動。2026年乙巳年臘月之後,四類生肖的賺錢模式將出現明顯轉變。

