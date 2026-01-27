快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

「四大生肖」第一季默默賺不炫富！兔人脈通錢脈、牛準備加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族尾牙中獎示意圖。圖／AI生成
上班族尾牙中獎示意圖。圖／AI生成

有些人不愛出風頭，做事向來低調，卻總能在關鍵時刻展現實力。搜狐網分享，今年第一季有四個生肖憑藉智慧與判斷力，默默累積財富，屬於「表面平靜、悄悄致富」的類型。

生肖蛇

屬蛇者思路清晰、判斷精準，向來不做沒把握的決定。第一季在理財與投資上特別謹慎，懂得避開市場雜音，專注自己選定的方向。雖然動作不大，但布局穩健，財務狀況呈現穩定成長。

生肖牛

屬牛者踏實務實，習慣靠實力說話。第一季工作表現容易被看見，專業能力與責任感為自己帶來實質回報，不少人有加薪、獎金或額外收入進帳。屬於付出與收穫成正比的運勢走向。

生肖兔

屬兔者心思細膩、人際關係佳，第一季容易透過合作、介紹或長期經營的人脈獲得機會。他們人脈通錢脈，一步步累積信任，財運穩定累積。

生肖鼠

屬鼠者反應快、點子多，善於從日常中發現商機。第一季偏財與斜槓收入表現活躍，透過兼職、接案增加現金流，迅速累積財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 斜槓 生肖

延伸閱讀

唐綺陽星座運勢週報：魔羯留意健康狀況、射手感情多表達、雙魚遇金桃花

私房錢風水必看！偷偷放「這五處」錢滾錢…招財也納福

抓準立春迎馬年！命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

4大生肖1月下旬財運翻揚！屬龍有望升職加薪 惟要小心這件事

相關新聞

「四大生肖」第一季默默賺不炫富！兔人脈通錢脈、牛準備加薪

有些人不愛出風頭，做事向來低調，卻總能在關鍵時刻展現實力。搜狐網分享，今年第一季有四個生肖憑藉智慧與判斷力，默默累積財富，屬於「表面平靜、悄悄致富」的類型。

私房錢風水必看！偷偷放「這五處」錢滾錢…招財也納福

平時有存放私房錢的習慣，可以從風水來挑選藏匿位置，讓你的財運旺起來喔！旺好運推薦以下5個最適合招財的私房錢存放處，趕快試試看吧～

每日星座運勢／摩羯心靜平和待感情 加強團隊合作

2026-01-27牡羊座短評：在與人交往時，要多留意對方的表現。【整體運】今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

農曆春節將近，除了忙著採買年貨，其實在過年前還有一個不可忽視的重要日子「臘八節」。2026年的臘八節落在國曆1月26日（農曆十二月初八），這一天不僅是傳統祭祖的時刻，也被視為除舊布新、轉換運勢的關鍵節點。民俗上認為，臘八節象徵正式進入「過年倒數」，把握這天進行祈福與整理，有助於為新一年提前鋪好好運基礎。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯留意健康狀況、射手感情多表達、雙魚遇金桃花

本週水瓶、天王能量強，突發狀況多，容易遇到不按牌理出牌的事情，人情往來頻繁、互動密切。土海進牡羊，開啟自我覺醒之旅，找回自我成為重要課題。火冥合相，週三前易衝動，須控制個人脾氣，避免破壞人際關係。水金合相，週四之後受金星影響，可嘉惠雙子、處女座。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「強強滾」：瞬間有豐厚收益

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要努力付出和學習，就能自己替自己加薪，有人則是好好掌握，就能獲得一筆為數可觀的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。