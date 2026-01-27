「四大生肖」第一季默默賺不炫富！兔人脈通錢脈、牛準備加薪
有些人不愛出風頭，做事向來低調，卻總能在關鍵時刻展現實力。搜狐網分享，今年第一季有四個生肖憑藉智慧與判斷力，默默累積財富，屬於「表面平靜、悄悄致富」的類型。
生肖蛇
屬蛇者思路清晰、判斷精準，向來不做沒把握的決定。第一季在理財與投資上特別謹慎，懂得避開市場雜音，專注自己選定的方向。雖然動作不大，但布局穩健，財務狀況呈現穩定成長。
生肖牛
屬牛者踏實務實，習慣靠實力說話。第一季工作表現容易被看見，專業能力與責任感為自己帶來實質回報，不少人有加薪、獎金或額外收入進帳。屬於付出與收穫成正比的運勢走向。
生肖兔
屬兔者心思細膩、人際關係佳，第一季容易透過合作、介紹或長期經營的人脈獲得機會。他們人脈通錢脈，一步步累積信任，財運穩定累積。
生肖鼠
屬鼠者反應快、點子多，善於從日常中發現商機。第一季偏財與斜槓收入表現活躍，透過兼職、接案增加現金流，迅速累積財富。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言