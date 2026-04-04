四大星座不怕買凶宅！獅子射手不信邪、這動物「想撈一筆」

聽到凶宅，很多人會害怕，但有四個星座卻很適合買凶宅，因為可能因此賺到錢。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有四個4星座買凶宅，或投資凶宅能發財，可以參考看看。

第一名、射手座：少一根筋 無所謂啦

射手座的人有時少一根筋，就算聽見怪聲音，也會認為是否是自己聽錯，另外射手樂天知命，他會告訴自己人比鬼恐怖，正因射手的少一根筋，才能讓他們即使住在凶宅裡，也能毫無感覺，一點也不慌亂度過每一天。

第二名、獅子座：我不是凶手 不怕

獅子座的人膽子很大，當他們運氣背到谷底時，身上又沒錢，他們會告訴自己「反正爛命一條，死了就算了」，也因為獅子座帶有韌性，他們認為「人又不是我殺的」，只要跟另一個空間的靈魂保持敬畏的心，根本無所懼怕。

第三名、摩羯座：高級凶宅 不買可惜/h2>

摩羯座很會貪小便宜，倘若凶宅出現在高級路段，價錢又被壓到非常低，摩羯座就會願意考慮購入。加上摩羯座大多都有些許靈性特質，只要將房子裝潢得美侖美奐，再請一些命理師加持淨化，摩羯座就覺得沒關係了，但前提那必須是高級路段的凶宅。

第四名、雙魚座：投資凶宅 據說能改運

對雙魚座來說，他們認為買凶宅是筆好投資，可以出租給別人還能賺錢，或者有人告訴他買凶宅能改好運，雙魚也會願意試試看。倘若雙魚座買下凶宅，租給別人，住了三四年都沒有問題，雙魚座甚至會考慮想自己住看看，這就是標準的代住。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。