殺破狼週運勢／牡羊戀情無疾而終 摩羯手頭寬裕許多

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會與很多朋友吃飯、見面。某些白羊座遇到一些問題，會有執法人員協助，覺得感恩。

家宅運方面，木星持續座落在家宅宮位，如果想搬家或置產的白羊座，最近會看到滿意的物件，在斡旋的過程也十分順利，很快就能談成滿意的價錢，並快速成交，搬入新居。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與情感對象會因為彼此的交友狀況、或家人吵架，鬧到不歡而散。某些白羊座喜歡的人會被橫刀奪愛，戀情無疾而終，內心在淌血。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到金星與水星的影響，會因為參加許多交際應酬的邀約，錢花得比較多。某些白羊座則是與朋友因為借貸問題，引發糾紛，借出去的資金討不回來。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，會與許多志同道合的人士交流，認識許多新朋友。某些金牛座需要不斷與許多陌生人對話，發現自己其實也沒這麼社恐。

面試運方面，木星座落在面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，可同時接獲兩三個廠商錄取的通知，在比較過待遇以及發展性之後，會做出最適合自己的選擇。某些金牛座考試運佳，會順利進入公務部門服務。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚志業宮位，承接了受人矚目的工作項目，會與知名廠商或是名人合作，但工作壓力很大，有許多瑣碎的問題要處理，常常因此加班到深夜。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，住宅有些需要修繕的問題，可在此時維修完成，但費用所費不貲。某些金牛座的家人情緒不佳，使得家中氣氛十分緊繃，或是會跟家人吵架。

雙子座：

整體運勢

面試運、考試運方面，滿月發生在面試、考試宮位，面試新工作的結果塵埃落定，會接到錄取通知。參加各種考試的雙子座，也會收到成績單，決定是否能取得執業資格。

工作運方面，水星進入志業宮位，工作效率提升，可在短時間內消化堆積如山的文件。某些雙子座這段時間會需要與長官或同事溝通與協調許多問題，為新的年度佈局。

本週須注意的部分

人際關係方面，海王星進入了人際關係宮位，與土星尚呈現合相狀態，在職場或工作領域過於相信他人，反而遭到陷害或被出賣，維持懷疑與清醒，各種事件多方查證，才能分辨誰是小人。

學業運方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚在學業宮位，即便已經放寒假，卻還有許多報告與作業需要完成，課業壓力較沈重。某些雙子座則是期末考試成績不理想，會思考是否要轉換選修的科系。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，水星進入遠行宮位，會嘗試新型態的交通工具出國旅遊，或是自己到海外駕車旅行。某些巨蟹座目前正在計畫一趟海外行程，搜集很多資訊，並預訂好交通票券與住宿。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時太陽、火星、冥王星、金星齊聚在財務宮位，會把手上所有的資金投入到投資市場，雖然短期帳面上有成長，但可動資金十分稀缺，反而使得生活狀況困窘。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到水星與金星影響，與人發生言語上的誤會，一點小事情竟演變成不可收拾的局面。某些巨蟹座則是和朋友發生財務糾紛，借出去的資金討不回來。

工作運方面，進入志業宮位的海王星與在專業宮位的土星呈現合相，在專業領域的研究雖然很受推崇，但進入職場後卻不能好好發揮自己的專長，感到挫折與迷惘。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，偏財運不錯，尾牙會抽中小獎，會是自己很喜歡的東西，或是現金。有投資習慣的獅子座，分析過某些標的的投報率，逢低買進，指數會一直攀升。

感情運方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚在感情宮位，與喜歡的人有許多接觸的機會，兩人關係越來越親密。某些獅子座和情感對象正在熱戀狀態，相處愉悅。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，注意飲食的新鮮與衛生。同時留意心血管疾病的問題，有頭暈、目眩、心悸等徵狀，千萬不可大意。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到在夥伴宮位的金星影響，同事老是在重要環節上出差錯，經常需要收拾爛攤子。某些獅子座要小心口蜜腹劍的小人，總在關鍵時刻扯你後腿。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，與喜歡的人有許多交流的機會，雙方會發現彼此有許多共同興趣。熱戀中的處女座與情感對象總有很多心情想與對方分享，每天聊天到深夜，捨不得掛上電話。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在心靈宮位，情緒受到一些問題的影響，感到焦慮，容易引發心理疾病。太陽、火星、冥王星、金星齊聚在健康宮位，工作有過勞的現象，當心感冒、泌尿系統發炎，並注意血光之災。

工作運方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚在健康宮位，承接受人矚目的任務，十分忙碌，每天都需要加班，處理瑣碎的事情，工作壓力大，需特別注意身心靈的平衡。

金錢運方面，進入財務宮位的海王星與情感宮位的土星呈現合相，與情感對象之間的財務界線模糊，容易因金錢產生糾紛。某些處女座會購買昂貴物品討好情感對象，付出卻未被珍惜。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚在戀愛、娛樂宮位，與喜歡的人有許多接觸的機會，情感迅速升溫。某些天秤座則是積極參與偶像的各種活動，生活重心都圍繞著追星行程。

工作運方面，水星進入工作宮位，工作效率加速，堆積如山的文件可以在短期內消化完畢。某些天秤座則是常常需要與上司或下屬溝通，協調一些問題，讓各項事務能順利進行。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會離開一個團體，與某些人漸行漸遠。某些天秤座的朋友情緒不佳，遷怒於自己，而悄悄封鎖對方，停止承接對方的負能量。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到在戀愛、娛樂宮位的金星影響，為了喜歡的人，即便負債，也願意購買昂貴的物品討對方歡心。某些天秤座則是參加偶像的演唱會，購買了太多周邊商品，生活費捉襟見肘。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與喜歡的人有許多交流的機會，關係可因此更進一步。天王星在感情宮位順行，情感對象的態度開始友善，不再忽冷忽熱的，令你難以捉摸。

家宅運方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚在家宅宮位，家中買了新的傢俱或家電，生活舒適許多。這段時間需注意家中電器、爐火的使用，並當心門戶安全，避免宵小入侵。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個任務或職務在此時卸下，完成交接，或是在此時離職。某些天蠍座則可能會被公司資遣，必須要將手上的一些事務處理完成。

健康運方面，海王星進入健康宮位，對於長期的勞累感到疲倦，內心常感到焦慮以及莫名的憂鬱，會在此時選擇離開職場，好好休個長假，讓身心靈取得平衡。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，水星進入家宅宮位，會將家中的舊物斷捨離，居住空間清爽許多。某些射手座則是購買了更能有效率打掃空間的家電，減少清理環境所耗費的時間。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，會收到期末成績單，所有科目都能跨越及格門檻，不必擔心重修了。某些射手座則是完成了論文，只剩下收尾的部分，會借助ＡＩ協助總結。

本週須注意的部分

感情運方面，海王星進入戀愛宮位，會同時有兩個以上的曖昧對象，分不清楚愛情與友情的差別，徘徊在這些關係中，自己是愉悅的，卻給人花心、很渣的印象。

交通運方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚在交通宮位，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，都需特別注意安全。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚在金錢宮位，終於領到年終獎金，手頭寬裕許多，會想購買許多新的衣服或是昂貴的日用品。某些摩羯座則是在新的年度微調薪資，收入增加，對改善經濟狀況不無小補。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在金錢宮位的金星、以及進入旅遊宮位的水星影響，花大量的金錢籌備婚姻大事，總覺得資金不夠用。某些摩羯座則是很重視蜜月旅行，會規劃較奢華的行程。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。女性則當心婦科方面的問題。水星進入交通宮位，不論開車、走路，或搭乘大眾運輸工具，皆需特別注意安全。

家宅運方面，海王星進入家宅宮位，明明要迎接新年了，卻有某些家人不想團圓，選擇在年假出國旅行，讓你覺得不像話。某些摩羯座住宅附近搬來愛堆放雜物的鄰居，行經對方門前時感到十分困擾。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入金錢宮位，雖然獲得一筆為數不少的年終獎金，會很謹慎地規劃資金的用途，每一筆錢都會花在刀口上。某些水瓶座則是會在過年前將一整年的收支做出總結，檢視能否再多儲蓄一些存款。

旅遊運方面，海王星進入旅遊宮位，在沒有計畫的情況下，會很隨性地到某個城市散步，可遇到令你驚喜的私房小店或景點。某些水瓶座迷上靈修，會常常走訪許多有名的道場，讓整個人沉澱下來。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、火星、冥王星、金星齊聚在命宮，當心著涼感冒及病毒感染，引發喉嚨發炎，火氣較大，容易長痘痘或嘴破。注意血光之災，發生意外傷害的機率較大，並要留意泌尿系統與心血管方面的問題。

交通運方面，海王星進入交通宮位，搭乘大眾運輸工具經常轉錯站、搭錯車。走在陌生的商圈容易迷路。某些水瓶座開車或騎車時，會不小心走錯車道，因而吃上罰單，需特別留意交通規則。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，水星進入命宮，思慮清晰，邏輯判斷更為明確，行動有效率，工作能力表現優異。某些雙魚座經常使用ＡＩ協助自己整理資料，執行許多事務的出錯率降低。

感情運方面，木星座落戀愛、娛樂宮位，對某個人產生好感，雙方關係也越來越拉近。某些雙魚座最近迷上新的偶像，每天都在追蹤有關他的作品、活動與過去的新聞。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務或職務在此時收尾，完成工作後感到倦勤，提出辭呈。某些雙魚座則是在這段時間遭公司資遣，需要尋求新的領域發展。

健康運方面，水星進入命宮與土星同宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適。筋骨、牙齒、皮膚的慢性疾病需持續治療，經常要跑醫院。滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題。

