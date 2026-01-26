快訊

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報1/26-2/1】

星象影響：水瓶天王能量強、土海進牡羊、火冥合相、水金合相

本週水瓶、天王能量強，突發狀況多，容易遇到不按牌理出牌的事情，人情往來頻繁、互動密切。土海進牡羊，開啟自我覺醒之旅，找回自我成為重要課題。火冥合相，週三前易衝動，須控制個人脾氣，避免破壞人際關係。水金合相，週四之後受金星影響，可嘉惠雙子、處女座。

12星座個別影響：

牡羊：事情多變動帶來新轉機，感情說話太急易有誤會

射手：工作遇勁敵出現挑戰，感情多表達、展現改變決心

魔羯：健康狀況需特別留意，感情與另一半溝通出狀況

水瓶：接受困難任務宜放低姿態，感情有桃花但進展不易

金牛：等待工作時機稍安勿躁，感情避免被動讓火花冷卻

巨蟹：職場暗中較勁需接招應對，感情宜多展現感性一面

獅子：工作請放慢腳步靜觀其變，感情拉開距離看得更清楚

處女：工作節奏主導性強難商量，感情缺少溝通易讓人誤會

雙子：工作有得力助手表現勤快，感情主動付出才能加溫

天秤：職場鬥智鬥勇須機智應對，感情幽默表達更有人氣

天蠍：工作忙碌依照排序完成，感情無暇投入或心不在焉

雙魚：有貴人運、受到長官看重，感情有機會遇到金桃花

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

火馬年恐相剋！姓名有「這部首」藝人要小心 三角風波機率增

尾牙季來襲！想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去 非你莫屬

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「強強滾」：瞬間有豐厚收益

抓準立春迎馬年！命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

抓準立春迎馬年！命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

2月4日將迎來今年第一個節氣「立春」，命理師柯柏成說，不少人誤以為年初一才進入馬年，實際上從「立春」開始就是馬年，生肖就...

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

農曆春節將近，除了忙著採買年貨，其實在過年前還有一個不可忽視的重要日子「臘八節」。2026年的臘八節落在國曆1月26日（農曆十二月初八），這一天不僅是傳統祭祖的時刻，也被視為除舊布新、轉換運勢的關鍵節點。民俗上認為，臘八節象徵正式進入「過年倒數」，把握這天進行祈福與整理，有助於為新一年提前鋪好好運基礎。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯留意健康狀況、射手感情多表達、雙魚遇金桃花

本週水瓶、天王能量強，突發狀況多，容易遇到不按牌理出牌的事情，人情往來頻繁、互動密切。土海進牡羊，開啟自我覺醒之旅，找回自我成為重要課題。火冥合相，週三前易衝動，須控制個人脾氣，避免破壞人際關係。水金合相，週四之後受金星影響，可嘉惠雙子、處女座。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「強強滾」：瞬間有豐厚收益

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要努力付出和學習，就能自己替自己加薪，有人則是好好掌握，就能獲得一筆為數可觀的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／天秤具建設性的構想 容易獲得重用

2026-01-26牡羊座短評：借助飾品提升愛情運。【整體運】大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的

尾牙季來襲！想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去 非你莫屬

農曆新年將至，不少公司行號已陸續舉辦尾牙活動，很多佛心老闆為犒賞員工一年辛勞，除了找來明星大牌獻唱外，還會祭出大獎鼓勵，...

