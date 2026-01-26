快訊

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

台股早盤漲逾200點站上32,100點再創新高 台積電勁揚15元衝上1,785元

整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「強強滾」：瞬間有豐厚收益

財運示意圖。圖／AI生成
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要努力付出和學習，就能自己替自己加薪，有人則是好好掌握，就能獲得一筆為數可觀的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬龍

一般的上班族人員，常感到庸庸碌碌，難以有發展和突破，但是在本周將有新的契機出現，在這段時間裡，有機會獲得額外兼差的機會，請你一定要好好把握，努力付出和學習，將有望得到賞識和青睞，讓你轉換跑道，找到新發展，屆時就能自己替自己加薪，開啟新的職場生涯。

第四名：血型B型+生肖屬雞

表演藝術能為大眾帶來歡樂，也有陶冶性情或舒緩壓力的功能，如果你是表演相關的工作者，本周的運勢很不錯，在這段時間裡，有機會接到來自各類型的活動邀約，讓你應接不暇，但請記得量力而為，安排好行程規劃，就能把最好的表演呈現出來，也讓自己的財庫變得更豐厚。

第三名：血型AB型+生肖屬牛

飲食是維繫身體機能重要的元素之一，吃得好更能讓精神得到滿足，如果你是經營本土小吃店，例如販售黑白切、肉圓、肉粽、蚵仔煎、麵線等，本周的財運不斷上揚，在這段間時間裡，會有許多客人前來光顧，只要保持穩定的出餐速度和食材衛生，就能讓你在短時間內賺得滿滿財富。

第二名：血型A型+生肖屬狗

寸土寸金的土地買賣，常能讓人帶來豐厚的利益，卻也經常耗費時間和精力，如果你是土地或房屋仲介，本周會有見到曙光的機會，在這段時間裡，新的買家即將出現，你可要好好掌握，主動去聯繫接洽，就有機會打破僵局，讓買賣雙方達成協議，並獲得一筆為數可觀的財富。

第一名：血型O型+生肖屬馬

商品的銷售，早已打破國界和區域，透過四通八達的運輸管道，讓遠在千里之外的貨物變得垂手可得，如果你是團購或代購經營者，無論是國內或國外的商品，本周的生意強強滾，在這段時間裡，能接下大量訂單，只要多點細心，資料不要出錯，就能在瞬息之間，帶來豐厚的收益。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

