尾牙季來襲！想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去 非你莫屬
農曆新年將至，不少公司行號已陸續舉辦尾牙活動，很多佛心老闆為犒賞員工一年辛勞，除了找來明星大牌獻唱外，還會祭出大獎鼓勵，百萬紅包、進口名車等等，想在農曆年前就抽到大獎，命理師楊登嵙分享有配戴貔貅等5大民俗絕招可以旺運，說不定就拿下大獎，羨煞同事。
命理師楊登嵙說，2026年歲次「丙午」，丙五行是火，所以今年為火馬年，木可以生火，因此，今年開運色系是「木」及「火」。「木」的色系是綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色。「火」的色系是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。
尾牙季5大招財絕招，分述如下：
一、 穿著開運色系服飾：
尾牙抽獎當天穿著開運木及火色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，則自己的貼身衣物來強化。
二、 配戴貔貅：
今年開運招財吉祥物是馬或貔貅，可以配戴馬或貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身上，色澤以開運木及火色系更佳。
三、 開運紅包：
準備2個紅包，紅包一個包3顆紅豆，另一個包8顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為紅色屬火，3及8的易經數理為「木」的能量。
四、 開工紅包：
今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。
五、 財神符：
可以將在財神廟求的財神符，帶在身上，參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
