火馬年恐相剋！姓名有「這部首」藝人要小心 三角風波機率增

2026年為「火馬年」，塔羅牌老師艾菲爾今(24)日在臉書發文提醒，火氣旺、節奏快的年份，若名字或姓氏中帶有「水部首」的藝人，可能會面臨較多挑戰。他指出，「水火相剋」可能導致情緒起伏變大、健康耗損加速，也更容易引發外界誤會與衝突。

艾菲爾列舉常見的水部首用字，包括：江、洋、涼、沐、治、汪、游、瀧、泰、泉、康、丞、渝、潔、漢，以及其他帶「氵」的字。他分析，名字或姓氏中水部首出現的位置，對人生各方面的影響不同。

姓氏帶水部首：影響個人形象，容易發生意外或牽扯社會事件。

艾菲爾提醒，行程安排需特別留意突發狀況，合作關係可能被連帶牽扯，言論也易被放大。藝人須小心被貼標籤或捲入麻煩事件，甚至涉及詐騙風波。

名字第一字帶水部首：影響情緒健康與人際互動。

可能出現焦慮、失眠或火氣上頭的狀況，言語也容易被誤解，朋友圈和工作搭檔可能重新洗牌。

名字第二字帶水部首：影響財富與感情運勢。

桃花運雖旺，但也易招爛桃花，感情曝光或三角風波機率增加；財務狀況波動大，投資方面應避免衝動行事。

艾菲爾叮嚀，在火馬年最忌「急回應、硬碰硬」，建議先穩住情緒、注意言行、保護作息，才能將風波轉化為聲量，將壓力化為底氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。