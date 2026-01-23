5星座瘋狂又大膽？霍諾德「零防護」徒手爬101全球直播…果然上榜

世界知名的攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將在台灣時間1月24上午9時挑戰無防護、徒手攀登台北101，Netflix還全球現場直播。看著這種挑戰極限的新聞，心裡想的是「天啊好危險」，還是「真羨慕那種膽量啊」？很多人以為冒險就是去跳傘、潛水，其實「冒險」是一種對平庸生活的拒絕。

在占星的世界裡，有幾個星座的靈魂是根本關不住的，他們要是活得太規矩，比死還難受，請參考太陽和火星星座，根據維基百科，霍諾德正是太陽獅子座。

1. 獅子座：我的冒險，必須華麗且有觀眾

對獅子座來說，如果一場冒險沒有人看見，那這場冒險就等於沒發生過。他們追求的不是孤獨的自我挑戰，而是「英雄式的登場」。只要是他們感興趣的事，不管難度多高，他們都要走一條最顯眼、最華麗的路。那種「全世界都在看我」的爽感，才是支撐他們撐過危險的最高動力。

2. 射手座：不冒險，血液會乾涸

如果說別人的冒險是為了挑戰，射手的冒險就是為了「生存」。冒險基因是刻在他們骨子裡的，不去到處走走、不去看看沒見過的風景，射手會覺得自己正在慢慢枯萎。對他們來說，存在感不是來自於穩定的工作或房產，而是來自於那種「永遠在路上」的自由。

3. 天蠍座：被命運「逼」出來的冒險家

天蠍座表面冷靜內斂，看起來最不愛亂跑，但看他們的人生履歷，絕對是驚心動魄。天蠍的冒險通常不是自找的，而是命運總會把他們推向極端的轉折點，逼著他們要在絕境中做出決定。這種被迫的冒險，反而磨練出他們驚人的生存本能。

4. 牡羊座：沒想那麼多，直覺叫我走就走

牡羊座的字典裡其實沒有「冒險」這兩個字，他們只有「衝動」。當大家還在評估風險、寫計畫書時，牡羊已經穿好鞋子出發了。他們只是隨順著直覺，走著走著就走進了荒野，回頭才發現：「咦？怎麼人家都跟我不一樣？」這種不帶腦子的純粹，有時候反而是最偉大的勇氣。

5. 水瓶座：為了證明「我不一樣」而冒險

要水瓶座循規蹈矩地過一生？那簡直是逼他崩潰。水瓶的冒險通常帶有一種「反骨」色彩。你叫他往東，他偏要往西，不是因為西邊比較美，而是因為「往西走才顯得我特別」。為了反對而冒險、為了實驗生命而冒險，這種怪咖式的勇氣，是他們對抗無聊世界的方式。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。