快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

聽新聞
0:00 / 0:00

5星座瘋狂又大膽？霍諾德「零防護」徒手爬101全球直播…果然上榜

聯合新聞網／ 澤誼老師
自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）
自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）

世界知名的攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將在台灣時間1月24上午9時挑戰無防護、徒手攀登台北101Netflix還全球現場直播。看著這種挑戰極限的新聞，心裡想的是「天啊好危險」，還是「真羨慕那種膽量啊」？很多人以為冒險就是去跳傘、潛水，其實「冒險」是一種對平庸生活的拒絕。

在占星的世界裡，有幾個星座的靈魂是根本關不住的，他們要是活得太規矩，比死還難受，請參考太陽和火星星座，根據維基百科，霍諾德正是太陽獅子座。

1. 獅子座：我的冒險，必須華麗且有觀眾

對獅子座來說，如果一場冒險沒有人看見，那這場冒險就等於沒發生過。他們追求的不是孤獨的自我挑戰，而是「英雄式的登場」。只要是他們感興趣的事，不管難度多高，他們都要走一條最顯眼、最華麗的路。那種「全世界都在看我」的爽感，才是支撐他們撐過危險的最高動力。

2. 射手座：不冒險，血液會乾涸

如果說別人的冒險是為了挑戰，射手的冒險就是為了「生存」。冒險基因是刻在他們骨子裡的，不去到處走走、不去看看沒見過的風景，射手會覺得自己正在慢慢枯萎。對他們來說，存在感不是來自於穩定的工作或房產，而是來自於那種「永遠在路上」的自由。

3. 天蠍座：被命運「逼」出來的冒險家

天蠍座表面冷靜內斂，看起來最不愛亂跑，但看他們的人生履歷，絕對是驚心動魄。天蠍的冒險通常不是自找的，而是命運總會把他們推向極端的轉折點，逼著他們要在絕境中做出決定。這種被迫的冒險，反而磨練出他們驚人的生存本能。

4. 牡羊座：沒想那麼多，直覺叫我走就走

牡羊座的字典裡其實沒有「冒險」這兩個字，他們只有「衝動」。當大家還在評估風險、寫計畫書時，牡羊已經穿好鞋子出發了。他們只是隨順著直覺，走著走著就走進了荒野，回頭才發現：「咦？怎麼人家都跟我不一樣？」這種不帶腦子的純粹，有時候反而是最偉大的勇氣。

5. 水瓶座：為了證明「我不一樣」而冒險

要水瓶座循規蹈矩地過一生？那簡直是逼他崩潰。水瓶的冒險通常帶有一種「反骨」色彩。你叫他往東，他偏要往西，不是因為西邊比較美，而是因為「往西走才顯得我特別」。為了反對而冒險、為了實驗生命而冒險，這種怪咖式的勇氣，是他們對抗無聊世界的方式。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

霍諾德 台北101 星座 Netflix

澤誼老師

追蹤

延伸閱讀

有人爽翻、有人硬撐！2026「烈火煉金」最慘最旺生肖是誰？開運物全公開

2026覺醒之年！ 命理師揭台灣狀況 示警「1類人」恐猝死變多

4生肖超悲觀…負能量爆棚！蛇太偏執、「這動物」遇到問題就想逃

從不服老！三星座人老心不老…天秤追求生活品質、他靈魂自由

相關新聞

5星座瘋狂又大膽？霍諾德「零防護」徒手爬101全球直播…果然上榜

世界知名的攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將在台灣時間1月24上午9時挑戰無防護、徒手攀登台北101，Netflix還全球現場直播。看著這種挑戰極限的新聞，心裡想的是「天啊好危險」，還是「真羨慕那種膽量啊」？很多人以為冒險就是去跳傘、潛水，其實「冒險」是一種對平庸生活的拒絕。

從不服老！三星座人老心不老…天秤追求生活品質、他靈魂自由

想要在年老時有個健康的身體，除了保持良好作息外，心情愉快也是很關鍵的一環。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》分享3個身心狀況好、特別不服老的星座，快來看看他們如何調適年老的心態吧！請參考太陽、上升、月亮星座。

4生肖超悲觀…負能量爆棚！蛇太偏執、「這動物」遇到問題就想逃

有些人看待事情抱持著負面、消極的想法，讓人覺得他們很沮喪、很無力，這就是「悲觀」的態度。旺好運分享，在所有生肖裡的這4個生肖，他們都有特別悲觀的傾向喔！

每日星座運勢／水瓶口才佳顯風趣 人際關係高漲

2026-01-23牡羊座短評：冷靜處事，切勿感情用事。【整體運】情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情

2026覺醒之年！ 命理師揭台灣狀況 示警「1類人」恐猝死變多

2026年丙午馬年該注意什麼？命理老師廖美然近日於節目中指出，2026年為「覺醒之年」是180年中火最為旺盛的一年，…

有人爽翻、有人硬撐！2026「烈火煉金」最慘最旺生肖是誰？開運物全公開

隨著2026年丙午馬年的到來，塔羅牌老師艾菲爾於近日在其臉書粉絲專頁發表了「2026年【十二生肖】年運精簡版」，為大眾揭開新一年運勢的神秘面紗。這一年火元素旺盛，象徵著「烈火煉金」的試煉之年，各生肖將在挑戰中尋找突破口，迎接屬於自己的轉機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。