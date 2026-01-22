2026覺醒之年！ 命理師揭台灣狀況 示警「1類人」恐猝死變多

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年為丙午馬年，命理師廖美然表示，是180年循環中火能量最強的一年。示意圖。圖／AI生成
2026年為丙午馬年，命理師廖美然表示，是180年循環中火能量最強的一年。示意圖。圖／AI生成

2026年丙午馬年該注意什麼？命理老師廖美然近日於節目中指出，2026年為「覺醒之年」是180年中火最為旺盛的一年，容易有衝突，世界將面臨權力重組，突然發生意外猝死的年輕人也會增加。

廖美然從易經卜卦結果指出，上卦「乾」象徵天道、權威、領導者與企業主，下卦「離」是指文明、科技以及心靈層次的覺醒，「天火同人」卦意謂著總統、總理要能夠體察民情，了解民意，或許社會表面上看起來風平浪靜，但獨裁的領導人極有可能會被推翻。

西方國家的掌權者必須謹慎面臨經濟、內政及戰爭的問題，像最近的委內瑞拉及伊朗狀況就讓人警惕，台灣則是今年政黨及各自黨內派系內鬥會更明顯，但女性政治人物表現會相當亮眼。

廖美然表示，今年人們要特別注意「心」的健康，例如三高、心血管、心臟病或心理疾病憂鬱症、躁鬱症，喝酒、吸毒導致突然暴斃死亡的年輕人也會變多。另外，2026年的變種病毒非常多，她提醒大家要格外小心身體健康，其他醫療部分，人工智慧的運用將使我們看起來變更年輕。

此外，雖然2026年看起來會有很多火，但一樣要小心大水災及水厄，廖美然呼籲種植作物的農民要有防災意識和準備，今年海象也會特別不穩，她提醒民眾搭船旅遊要小心，漁民出海前建議要再三確認氣象預報。

企業營運部分，廖美然認為，今年會有一些公司會被併購、倒閉，金融壽險業要留意裁員或寒冬現象，其他公司行號也要注意管理過程是否爆發舞弊情事，老闆在管理員工這中間可能會產生不小摩擦，需費心協調。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

