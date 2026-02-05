冥冥中有預兆！他來問婚姻吉凶…手中杯子意外摔破「後來真的出事了」

柿子文化／ 文／問神達人 王崇禮博士
圖為杯子破裂示意圖。圖/AI生成

有意義的偶然-外應預兆

所謂的「外應」，在宗教或玄學中，指的是一種在不經意情況下所發生或所看到的奇怪現象，而這個現象往往與我們所遭遇或要處理的事有「巧合」。經由這個現象，可以幫助我們初步預測事件的吉凶，或是事件的發展趨勢，甚至提醒我們這件事中不為人知的隱藏細節。

宗教上所謂的「緣」，即是一種「有意義的巧合」，也就是因果關係。今天你會遇見我，明天我會認識你，下禮拜我坐高鐵跟你坐同一個班次，甚至位置就在隔壁，這些情況都是因為一個「緣」，才會讓彼此雙方在不刻意安排的情況下相遇。因此，宗教才會強調所有的偶然都是有意義的，因為其中都有「緣」的成分存在。

一九二○年代，瑞士心理學家榮格提出的「共時性」概念，內涵就含有「有意義的巧合」。榮格認為「表面上沒有直接因果關係的事件，其實背後都是相互連結的；因此沒有所謂的偶然，一切巧合都是有意義，兩個不相干的事件會同時出現，造成有意義的偶然」。古羅馬哲學家奧里略亦曾說過：「所有一切彼此連結，這個網絡是神聖的。」除此之外，愛因斯坦也認為：「共時性巧合，是上帝隱姓埋名的方式。」

所以，我在處理任何一個案件的前、中、後，都會特別留意周遭的一切現象，哪怕是一隻蝴蝶飛過來，一朵花掉下去，一個杯子破掉，這些「象」，或許就是要在這個特別的時間跟空間中讓我看到，同時提醒我，這個案件有一個地方要留意，想要知道這個地方是什麼，就要從這個象下去解讀。

舉一個簡單的例子，有一位同事來我研究室找我諮詢婚姻方面的問題，我就泡茶請這位同事喝，同事茶杯沒拿好不小心掉下去破掉了，那時我大概就隱約知道，他這個婚姻應該是沒什麼機會了，因為茶杯「破裂」，難「重圓」了。果然一個禮拜後，這位同事正式結束了他十二年的婚姻。

《神啊！告訴我祢在想什麼？》。圖／柿子文化提供

在諮詢婚姻的同時茶杯「破裂」，這就是一個外應，兩個不相干的事件同時出現（一個婚姻、一個茶杯破裂），造成有意義的偶然，而這個有意義的偶然，就是在提醒我，當下的案件要怎麼去解讀未來的發展。

當然，外應只是一個參考指標，並不能當作是一個最終的正確答案，一切還是要以神明的指示為主，但至少可以在我們心裡面當作案件的一個「暗示與徵兆」。

(本文摘錄自《神啊！告訴我祢在想什麼？》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

