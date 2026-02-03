正妹公務員問姻緣抽「下下籤」！ 問神達人點出關鍵： 卡在這件事

怎會沒姻緣？

陳小姐是來問姻緣，她從北部一間很有名的關聖帝君廟抽了一支籤詩。主要是這位陳小姐年紀不小了，過去也認識過許多對象，親朋好友也有陸續介紹朋友給她認識，但就是都沒有結局。於是，她就去請示帝君指示姻緣的事，帝君賜了一支籤詩，是〈雷雨師百首籤〉的第二十籤．乙癸籤。

當時這位陳小姐來求問時淚流滿面，一問之下，才知道那時解籤人員對她說，她這輩子沒有什麼姻緣了，因為這支是下下籤，而且詩句中有講到「世事盡從流水去，功名富貴等浮雲」，所以她一聽完，悲從中來，哭到不能自己。

看到這種情形，我先安慰她一下，然後再從她手中拿過籤詩一看，發現這支籤詩上漏放了歷史典故，這時我心中大概就有個底了。為什麼我心裡有底，因為沒有歷史典故，大多數人都會按照籤詩的詩句下去解，這樣對整個判斷其實無法很客觀，資訊也不會很完整。

陳小姐當時說要問姻緣，而她年紀不小了，過去也有認識或被介紹過許多對象，但就是沒有結局。不過我看這位陳小姐，外貌其實很好，是一個公務人員，有固定且很好的職業，談吐也相當有氣質，當時我就在想，怎麼會沒姻緣呢？

於是，我問了陳小姐一個重要問題：「陳小姐，我請問你一個問題，你說你之前有認識過許多對象，這樣看起來，你並不是沒有機會。那主要是對方沒意願交往，還是你沒意願交往下去？」

陳小姐回答：「主要是我沒意願。」

就是陳小姐回的這句話，以及這支籤詩的歷史典故，才讓我心裡有了底，為什麼呢？

我們先來看這支乙癸籤的整個情形，答案就出來了。

第20 籤 乙癸籤 歷史典故：嚴陵登釣臺 解籤歸納：生不逢時、時機不對或個性 一生心事向誰論，十八灘頭說與君； 世事盡從流水去，功名富貴等浮雲。

你的標準條件適當嗎？

嚴光，字子陵，東漢的一位高士，也是漢光武帝劉秀的同學。劉秀登基後，嚴子陵就隱姓埋名不想出來當官，漢光武帝命人去請了他好幾次，嚴子陵都拒絕出來當官。最後，嚴子陵在八十歲的時候去世，漢光武帝劉秀為了紀念嚴子陵，就下令把嚴子陵安葬在富春山，後人就把富春山稱為「嚴陵山」，富春山江邊有一個地方可以垂釣，名為「嚴陵瀨」，在那個垂釣處，蹲坐之石就叫做「嚴子陵釣臺」。

既然是一位高士，那為什麼一生沒功名呢？這支籤詩的重點有三：一是生不逢時、二是時機不對、三是個性問題。

嚴子陵一生中經歷兩個皇帝，一個是王莽，另一個是漢光武帝劉秀。

王莽非常器重嚴子陵，也曾多次下詔請嚴子陵出來當官，但都被他拒絕，因為嚴子陵認為王莽是一個謀反竄逆的小人，怎麼可以當他的臣子，所以就拒絕出仕。漢光武帝劉秀登基後，前前後後三次請嚴子陵出來當官，嚴子陵還是拒絕，而拒絕的原因有三：

一是侯霸這個人。侯霸、劉秀、嚴子陵三人曾是同學，但侯霸當時投靠王莽，看王莽大勢已去，便又回來劉秀這邊，因此他看不起侯霸這個人，認為我怎麼可以跟侯霸這種人同朝為官。

二是嚴子陵曾經跟劉秀同榻而眠，但隔天朝中有一位大臣對漢光武帝劉秀說：「昨夜有客星犯御主。」言下之意，是在講嚴子陵跟皇帝一起睡覺是犯悖逆之事。嚴子陵知道之後，就認為與帝王只能共患難，不能共享樂，否則會有殺生之禍，因此又拒絕出仕。

三是時機已過，嚴子陵當時已經蒼老，劉秀第三次也是最後一次邀請嚴子陵出仕時，嚴子陵已經八十歲了，他認為已近油燈將枯之人，能為朝廷貢獻的已經不多了，因此又再次拒絕劉秀，同時也是最後一次。

這個歷史典故要告訴我們什麼？

我們要知道，神明出這支乙癸籤，不只是要參考詩句而已，更要用嚴子陵一生的遭遇，來提醒陳小姐這個姻緣問題。

〈嚴子陵登釣臺〉，典故重點在講皇帝多次邀請嚴子陵出來當官，但他都「不要」，而典故的最後結局是，嚴子陵已經老了，就算答應皇帝的邀請願意出來當官，也已經是油燈即將乾枯，為時已晚矣。神明出了這支乙癸籤給陳小姐，其實神明的答案已經很明顯了，神明要表達的重點，在於一件事情一直重複地發生，而且陳小姐不是沒有機會認識新對象，但結局還是一樣無疾而終，而讓好幾次機會無疾而終的主導者，其實就是陳小姐自己，可見根本問題是出在陳小姐的身上。

這時我對陳小姐說：「我聽起來，你不是沒有機會認識對象，這些對象的條件也都不錯，只是你沒有意願繼續下去。所以我要請問你，你沒意願繼續下去的原因是什麼呢？是這些對象不符合你心中設定的條件嗎？」

「對。」陳小姐毫不考慮地回答。

這個時候我只好講實話了，我對陳小姐說：「這樣看起來，問題是出在你這邊，你不是沒有姻緣的機會，而是你設定的條件跟標準太高，如果可以把條件跟標準調降一些，相信你會很快就有機會了。」

「我的條件……，起碼要有兩間房子、車子、存款要有五百萬以上，這樣會太高嗎？」陳小姐疑惑的問我。

我一聽陳小姐設定的條件跟標準後，連我也被嚇到，比被外陰嚇的程度還要高，我還很少被外陰嚇到，但我那天反而被一位哭哭的女生嚇到了。

我終於忍不住地對陳小姐說：「原來，我終於知道這支籤詩的意思了。陳小姐，你的條件跟標準真的太高了，如果可以調整一下，機會就馬上來了，如果堅持這個條件跟標準的話，我是不敢說以後沒有機會，但以帝君出的這支籤詩來看，或許有機會，只是不知道又要多久才會出現， 等到真的出現的時候，恐怕你的年紀也大了。所以，你自己還是考慮一下，這時候的決定權在你， 而不是在神明了。」

解鈴還須繫鈴人

從抽籤者本身的問題、歷史典故的暗喻、歷史典故人物的結局，把這三個要素進行點對點全面的分析，那這支籤詩就非常清楚在隱喻什麼了，陳小姐如果不調整自己的想法，最終很可能就像像嚴子陵一樣，到老都不會再有什麼機會了。

神明之所以會出這支籤詩給陳小姐，是因為神明知道她的根本問題在哪裡，這個就是她的病根，病根不根除，就算神明要幫也很難幫，因為「解鈴還須繫鈴人」；神明能幫她的地方，是直接明白點出陳小姐的根本問題，而要不要改掉這個病根，決定就在於她了。就像我講的，如果陳小姐還是堅持那麼高的條件與標準的話，那典故中人物嚴子陵的結局，也就是陳小姐的結局— 年紀大了還是沒有什麼成就。

我與陳小姐懇談了一些時間，同時也給了她一些建議。她回去後也真的想通了，把心中堅持那麼久的條件與標準降低了「很多」，至於降低多少，我就不知道了。

經過半年，陳小姐跟她未婚夫拿著喜餅來宗天宮拜拜，點完香之後，她對我說：「王老師， 我們要結婚了，我跟我先生今天特別誠心來感謝媽祖的保佑，二來感謝當時老師的解籤，當時如果沒有你的解籤，我應該還無法結婚，真的很有可能像那支籤詩的歷史典故人物的結局與命運。所以，王老師，真的很感謝你，你的解籤真的很厲害，可以看到別人看不到的地方，我算是一個很愛拜拜跟抽籤的人，你的解籤真的跟其他人很不一樣，真的可以完全把神明的意思表達出來。」

我笑笑地回陳小姐：「你客氣了，也恭喜你，終於有個好結果。我最後問你一個問題，你後來條件跟標準降了多少？」

陳小姐很靦腆的笑著回道：「就降一些而已啦，就一間房子就可以了。」 《神啊！告訴我祢在想什麼？》。圖／柿子文化提供

我再問：「那存款呢？還需要有五百萬才可以麼？」

陳小姐回：「就……沒……不用啦，就……沒負債就可以了。」

喔，我心裡想：這樣算降一些而已喔，已經降很多了好嗎？哈哈！

不管如何，還是恭喜陳小姐，終於遇到自己的真命天子，也謝謝神明教我的解籤訣竅，才能讓我解出神明真正的答案。

(本文摘錄自《神啊！告訴我祢在想什麼？》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。