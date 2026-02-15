快訊

火馬年財運最旺TOP 5星座！獅子是自己的貴人、雙子適合斜槓

心光維度／ 文／Melissa 萱老師
財運大開示意圖。圖／AI生成
2026年重量級星象--海王星、土星、天王星大搬家，這是一個舊秩序瓦解、新能量萌發的轉折年，但某些星座卻能趁勢而起，在財務上大放異彩！從事業收入、投資獲利到偏財運，這些星座都有亮眼表現。快來看看誰是今年的財神寵兒吧。

No.5 獅子座：野心燃起，跨界合作換取優渥回報

獅子座這一年是自己的貴人，信心就是最強大的吸金石。透過海外任務、高等教育或跨領域的打拼，你將獲得豐厚的回報。12 月對金錢與能力的野心達到巔峰，這股強勢的獲利力道將會持續延續到 2027 年！

No.4 雙子座：斜槓副業強，多元收入撐起新格局

雙子座在 2026 年展現了「不把雞蛋放同一個籃子」的智慧。上半年財運就不錯，特別是斜槓事業與副業的收入成長非常明顯，讓你獲得極大的成就感。雖然 7 月操作投資需謹慎，但整體而言，這是一年靠靈活度賺取多元收入的好年份。

No.3 金牛座：開發新商機，AI助攻轉型

金牛座在 2026 年展現了驚人的適應力，特別是善用AI、新科技或能源來開發商機。5 月後個人能力與財務宮位受到天王星啟動，讓你打破傳統思維。這是一段透過「實驗性路線」換取長期投資回報的時期，進帳數字將令你怦然心動。

No.2 摩羯座：偏財運勢強，資產滾動式翻倍

摩羯座這一年貴人運旺到擋不住，吸引許多跨界聯名的合作機會。除了本業穩定，偏財運更是前五名之冠！8 月是資產加值的關鍵期，不論是投資、保險或基金收益都非常亮眼。搞定關鍵人物，財富就成功了一大半。

No.1 巨蟹座：正財大爆發，變現能力無人能敵

2026 年是巨蟹座的「身價翻轉年」。下半年木星強勢進入財帛宮，不僅收入有感增加，最厲害的是你開始發展出「獨門技能」，能敏銳捕捉市場缺口。這一年你做的作品或推出的產品，將會擁有極強的變現力，在洗牌期站穩利基。

給 12 星座的小叮嚀： 2026 年是重新洗牌的一年，變化就是最好的出口。無論榜上有沒有你，只要保持赤子之心，善用身邊的新工具，每個人都能在變動的大環境中找到自己的新軌道！

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 星座 財運

