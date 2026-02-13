快訊

升學攻略／私中入學考倒數 大撞期下的選校與備戰策略

臭豆腐太臭惹怨…住夜市旁也可天天檢舉？ 北市環保局會這麼做

你可能也中毒！偽造7-Zip官網「下載就被駭」 駭客偷網路建立「非法代理網路」

聽新聞
0:00 / 0:00

火馬年桃花最旺TOP 5星座！金牛重逢舊愛、第一名人氣王

心光維度／ 文／Melissa 萱老師
情侶約會示意圖。圖／AI生成
情侶約會示意圖。圖／AI生成

2026 年下半年木星進入獅子座，整體社會氛圍轉為高昂，也讓愛情市場充滿活力。無論是邂逅新對象、舊情復燃，還是感情升溫，這些星座都有浪漫故事上演。單身的朋友快參考，有伴的也能甜蜜加分！

No.5 ：金牛座（驚艷亮相，重逢舊愛）

單身的金牛上半年在旅遊與社團中頗受歡迎。特別的是，年底的金星與水星逆行，可能為您帶回「遺憾的舊識」，這是一個修復關係、重新定義彼此的重要時刻。

No.4：巨蟹座（化敵為友，情感轉機）

巨蟹座今年有一種「溫柔的力量」。不僅舊有的心結有望解開，還能在社交圈中展現強大的親和力。下半年隨著正能量提升，容易在穩定的關係中找到新的甜蜜點。

No.3：獅子座（自信即魅力，國外邂逅多）

「人帥/美真好」是獅子座今年的寫照。自信心爆棚的您，上半年在國外旅遊或跨文化交流中極易發生豔遇。即便面臨壓力，您的自信仍能吸引到優質且能共患難的夥伴。

No.2：牡羊座（下半年強勢突圍，閃耀登場）

走過黑暗期的牡羊，下半年木星直入戀愛宮。您的幽默與獨特個人風格將成為吸粉利器。10 月主動出擊成功率極高，有機會從朋友圈中發展出令人怦然心動的戀情。

No.1：水瓶座（紅鸞星動，全方位人氣王）

2026 年的愛情贏家非水瓶莫屬。無論是想踏入婚姻還是開啟新關係，機會多到令人羨慕。尤其是透過教學或社交場合，容易遇到與眾不同、極具吸引力的對象。

給 12 星座的小叮嚀：2026 年是重新洗牌的一年，變化就是最好的出口。無論榜上有沒有您，只要保持赤子之心，善用身邊的新工具，每個人都能在變動的大環境中找到自己的新軌道！

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

桃花 星座 馬年

延伸閱讀

過年大掃除快處理掉！曝「必丟9大物品」留著恐帶衰整年

高築心牆！「三星座」令人難以靠近 天蠍不意外、這星座熱情之下藏算計

2月14日情人節！「沒愛情有財運」3星座3生肖單身反而過更好

欲擒故縱！三星座感情中最會耍小手段...雙魚裝可憐、他故意失聯

相關新聞

火馬年桃花最旺TOP 5星座！金牛重逢舊愛、第一名人氣王

2026 年下半年木星進入獅子座，整體社會氛圍轉為高昂，也讓愛情市場充滿活力。無論是邂逅新對象、舊情復燃，還是感情升溫，這些星座都有浪漫故事上演。單身的朋友快參考，有伴的也能甜蜜加分！

每日星座運勢／天秤可在周圍人士的 身上尋找機會

2026-02-13牡羊座短評：將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。【整體運】今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可

全台最老財神廟！南崁五福宮春節供信眾求財運「七星橋」這天開放

桃園市蘆竹區南崁五福宮奉祀武財神玄壇元帥，是全台開基玄壇元帥祖廟，新近五福宮五大庄中元普度更登錄桃園市定民俗無形文化資產，迎接丙午馬年農曆春節期間，廟方設置七星平安招財橋、祈願池，提供信眾走春參拜、許願消災解厄求財運，主委邱進賢今(12)日表示，五福宮365年來維持傳統習俗，傳承閩南在地文化和教化人民，春節提供祈安禮斗、點燈、安太歲暨祈福法會，歡迎信眾新春參拜祈福運。

財神在等你！威力彩終結連摃30期拿下13.5億過好年 4生肖再拚一次當富翁

威力彩已連摃30期，今天彩金上看13億5000萬元，命理師楊登嵙分享，今天財運旺盛的有虎、馬、狗、豬等4個生肖，可搭配彩...

欲擒故縱！三星座感情中最會耍小手段...雙魚裝可憐、他故意失聯

在感情世界中，為了達到自身的目的，利用一些心理學上的小技巧是很常見的事。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個在感情中最會耍小手段的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、金星、上升星座。

今晚開獎威力彩連槓上看13.5億！4星座4生肖有偏財…下注前「做這事」絕對旺

2月12日威力彩上看13.5億，4星座4生肖，偏財運強，有機會中大獎。小孟老師也提醒，多多行善，命中有福報，再搭配老師所說才能提升中獎機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。