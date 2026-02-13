火馬年桃花最旺TOP 5星座！金牛重逢舊愛、第一名人氣王

2026 年下半年木星進入獅子座，整體社會氛圍轉為高昂，也讓愛情市場充滿活力。無論是邂逅新對象、舊情復燃，還是感情升溫，這些星座都有浪漫故事上演。單身的朋友快參考，有伴的也能甜蜜加分！

No.5 ：金牛座（驚艷亮相，重逢舊愛）

單身的金牛上半年在旅遊與社團中頗受歡迎。特別的是，年底的金星與水星逆行，可能為您帶回「遺憾的舊識」，這是一個修復關係、重新定義彼此的重要時刻。

No.4：巨蟹座（化敵為友，情感轉機）

巨蟹座今年有一種「溫柔的力量」。不僅舊有的心結有望解開，還能在社交圈中展現強大的親和力。下半年隨著正能量提升，容易在穩定的關係中找到新的甜蜜點。

No.3：獅子座（自信即魅力，國外邂逅多）

「人帥/美真好」是獅子座今年的寫照。自信心爆棚的您，上半年在國外旅遊或跨文化交流中極易發生豔遇。即便面臨壓力，您的自信仍能吸引到優質且能共患難的夥伴。

No.2：牡羊座（下半年強勢突圍，閃耀登場）

走過黑暗期的牡羊，下半年木星直入戀愛宮。您的幽默與獨特個人風格將成為吸粉利器。10 月主動出擊成功率極高，有機會從朋友圈中發展出令人怦然心動的戀情。

No.1：水瓶座（紅鸞星動，全方位人氣王）

2026 年的愛情贏家非水瓶莫屬。無論是想踏入婚姻還是開啟新關係，機會多到令人羨慕。尤其是透過教學或社交場合，容易遇到與眾不同、極具吸引力的對象。

給 12 星座的小叮嚀：2026 年是重新洗牌的一年，變化就是最好的出口。無論榜上有沒有您，只要保持赤子之心，善用身邊的新工具，每個人都能在變動的大環境中找到自己的新軌道！

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。