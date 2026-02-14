快訊

情人節快樂！五生肖馬年桃花朵朵開…脫單結婚機率最高

心光維度／ 文／Melissa 萱老師
圖為桃花開示意圖。圖/AI生成
圖為桃花開示意圖。圖/AI生成

火馬年的能量場帶動了強烈的吸引力，誰能成為今年的「魅力發電機」？以下5生肖桃花朵朵開，脫單、步入禮堂機率最高！

NO.5 屬蛇：桃花活躍，魅力全開

屬蛇者2026年逢「咸池」、「桃花」星，人際魅力與吸引力顯著提升，社交場合中容易成為焦點，桃花機遇活躍。單身者將感覺身邊選擇變多，感情世界多采多姿。然而，桃花來得快速熱烈，需慎防一時激情或捲入複雜關係。保持清醒、不急於求成，這股強大的吸引力將助你在人際與情感中無往不利。

NO.4 屬狗：磁場轉強，情感回暖

屬狗者流年與太歲相合，整體人際關係呈現向上趨勢。單身者桃花旺盛，非常適合主動出擊；已有伴侶者則能感覺到關係回暖，是增進感情、計畫未來大事（如搬遷、結婚）的理想年份。

NO.3 屬雞：紅鸞心動，女性貴人

「紅鸞」吉星入命，屬雞者的桃花運勢平穩且長遠。今年適合發展穩定、長久的情感關係，尤其容易在社交場合或透過女性貴人介紹結識心儀對象。優雅的形象包裝將為你帶來更多情感機會。

NO.2 屬牛：魅力四射，良緣主動

屬牛者在 2026 年人際磁場大開，桃花能量旺盛，走在路上都容易成為焦點。單身者身邊不乏優質對象，這是一段容易吸引良緣的好時機。但要提醒已婚者需自律，將這股人氣轉化為事業上的貴人運。

NO.1 屬兔：天喜降臨，正緣現身

屬兔者今年雖然破太歲，但在情感上卻迎來「天喜」與「桃花」雙重加持！單身者極易遇到命定的正緣，感情發展迅速。雖然要謹防關係中的小誤會，但只要真誠溝通，今年極具修成正果的潛力。

溫馨提醒： 流年運勢提供大方向參考，真正的命盤走勢仍需結合個人的紫微、八字或占星盤作綜合評估喔！祝大家在 2026 火馬年都能「馬」上發財、遇見真愛！

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

情人節 生肖 桃花

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

