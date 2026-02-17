火馬年財運最旺TOP 5生肖！猴有動有財、第一名升官又加薪

2026 丙午年火氣極旺，象徵著「爆發與轉折」。在能量波動劇烈的火馬年，這是一個舊有模式被挑戰、新機會快速湧現的關鍵年。哪些生肖能逆勢而上，在波動中讓荷包賺滿滿？我們特別整理了今年的財富精華排行榜，幫助您在火氣旺盛的一年搶佔先機、精準布局！

NO.5 屬狗：穩健致富 低調布局

屬狗者2026年財運關鍵在「穩健積累」。雖然行事需低調，但受「三台」、「華蓋」吉星加持，才華與努力易被看見，正財收入可望隨事業擴展或職位調動而逐步攀升。自營者透過開發新市場或客戶，能打下更堅實的財富基礎。切記今年「忌躁進」，避免高風險投資，2026年將是為未來鋪路的重要累財年。

NO.4 屬猴：動中生財 驛馬開運

「動」就是屬猴者今年的財富關鍵字！受惠於「驛馬星動」，海外市場、出差、跑動性強的項目會帶來意想不到的突破。只要願意奔波、不辭辛勞，財富將在變動中滾滾而來，更是重整財務結構的絕佳時機。

NO.3 屬豬：才華變現 貴人扶持

屬豬者在 2026 年才華洋溢，特別有利於依靠創意、靈感或人氣獲利的「靈感財」。有「月德」、「玉堂」兩大貴人星坐鎮，不僅能掌握更多資源，從商者收入更有望顯著增長，是穩步前行的奪金黑馬。

NO.2 屬羊：貴人領路 異地得財

屬羊者流年逢合太歲，貴人運勢極強。今年適合跨界合作或拓展異地市場，透過強大的人脈網絡帶動財源。雖然生活中有些微突發小花費，但整體財氣可期，是適合進行紀律性長線投資的一年。

NO.1 屬蛇：正財大旺 加薪首選

今年是屬蛇者的財富翻轉年！隨著運勢回升，事業上有「祿勳」吉星加持，不論是上班族爭取升職加薪，或是發展副業、開啟第二收入來源，都能獲得實質性的財富增長。專注本業深耕，資產將穩定攀升。

