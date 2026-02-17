快訊

遭林靜儀批「夢到」寫文 第一線急診醫心寒後悔當初選急診

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

火馬年財運最旺TOP 5生肖！猴有動有財、第一名升官又加薪

心光維度／ 文／Melissa 萱老師
2026年赤馬年示意圖。圖／AI生成
2026年赤馬年示意圖。圖／AI生成

2026 丙午年火氣極旺，象徵著「爆發與轉折」。在能量波動劇烈的火馬年，這是一個舊有模式被挑戰、新機會快速湧現的關鍵年。哪些生肖能逆勢而上，在波動中讓荷包賺滿滿？我們特別整理了今年的財富精華排行榜，幫助您在火氣旺盛的一年搶佔先機、精準布局！

NO.5 屬狗：穩健致富 低調布局

屬狗者2026年財運關鍵在「穩健積累」。雖然行事需低調，但受「三台」、「華蓋」吉星加持，才華與努力易被看見，正財收入可望隨事業擴展或職位調動而逐步攀升。自營者透過開發新市場或客戶，能打下更堅實的財富基礎。切記今年「忌躁進」，避免高風險投資，2026年將是為未來鋪路的重要累財年。

NO.4 屬猴：動中生財 驛馬開運

「動」就是屬猴者今年的財富關鍵字！受惠於「驛馬星動」，海外市場、出差、跑動性強的項目會帶來意想不到的突破。只要願意奔波、不辭辛勞，財富將在變動中滾滾而來，更是重整財務結構的絕佳時機。

NO.3 屬豬：才華變現 貴人扶持

屬豬者在 2026 年才華洋溢，特別有利於依靠創意、靈感或人氣獲利的「靈感財」。有「月德」、「玉堂」兩大貴人星坐鎮，不僅能掌握更多資源，從商者收入更有望顯著增長，是穩步前行的奪金黑馬。

NO.2 屬羊：貴人領路 異地得財

屬羊者流年逢合太歲，貴人運勢極強。今年適合跨界合作或拓展異地市場，透過強大的人脈網絡帶動財源。雖然生活中有些微突發小花費，但整體財氣可期，是適合進行紀律性長線投資的一年。

NO.1 屬蛇：正財大旺 加薪首選

今年是屬蛇者的財富翻轉年！隨著運勢回升，事業上有「祿勳」吉星加持，不論是上班族爭取升職加薪，或是發展副業、開啟第二收入來源，都能獲得實質性的財富增長。專注本業深耕，資產將穩定攀升。

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 生肖 財運

延伸閱讀

天福星報到！四大生肖天降橫財…馬機會來敲門、 這動物財富在遠方

人生卡關不怕！「四星座」馬年不會孤軍奮戰…獅子兄弟挺你、巨蟹有人送暖

愛女搶在馬年前出生！楊昇達開心宣布當爸了

陳亭妃推馬年主題紅包 台南設點快閃拜年限量發放

相關新聞

火馬年財運最旺TOP 5生肖！猴有動有財、第一名升官又加薪

2026 丙午年火氣極旺，象徵著「爆發與轉折」。在能量波動劇烈的火馬年，這是一個舊有模式被挑戰、新機會快速湧現的關鍵年。哪些生肖能逆勢而上，在波動中讓荷包賺滿滿？我們特別整理了今年的財富精華排行榜，幫助您在火氣旺盛的一年搶佔先機、精準布局！

塔羅指引／直覺選牌好運來

當我們談論「好運」，往往以為那是一個突然降臨的時刻，但其實，多數時候，好運來自於你如何做選擇、如何回應正在發生的現實。2...

每日星座運勢／射手帶點零錢在身上 免除破財危險

2026-02-17牡羊座短評：心靈的交流能讓彼此更加充實。【整體運】今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望

不用今晚搶頭香！命理師揭大年初一「3吉時」 抓對時間旺整年

除夕今結束後，迎來大年初一，命理師柯柏成說，今晚11時就是年初一的子時，而在初一有3個重要的開運時段，抓對時間才能提升運...

超活躍！「五星座親戚」年夜飯話特別多...天秤切掉別人話題、他每句話都誇自己

想到過年要跟一大幫親戚相聚，有些人會覺得一個頭兩個大，社交非常耗神。也有一些人特別喜歡過年團聚，趁著這個場合，終於有機會可以大秀自己，把累積一整年的豐功偉業分享給親友，所以滔滔不絕講個不停。以下五個星座，過年話特別多，你有這種親戚嗎？是不是看到他們上門，內心就想關門。

2026過年生肖運勢TOP3！雞事業運強、蛇貴人多、第一名財運超旺

馬年過年期間，每個人的運勢正在偷偷轉換，有些人在此期間，有很不錯的事業、貴人或財運的好發展，他們能夠搶先一步，贏在起跑點上，讓自己在新的一年裡，搶下好采頭，一起來看看是哪幾個生肖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。