有人爽翻、有人硬撐！2026「烈火煉金」最慘最旺生肖是誰？開運物全公開

隨著2026年丙午馬年的到來，塔羅牌老師艾菲爾於近日在其臉書粉絲專頁發表了「2026年【十二生肖】年運精簡版」，為大眾揭開新一年運勢的神秘面紗。這一年火元素旺盛，象徵著「烈火煉金」的試煉之年，各生肖將在挑戰中尋找突破口，迎接屬於自己的轉機。

根據艾菲爾老師的解析，十二生肖在新的一年中將面臨不同的運勢與挑戰。以下為各生肖的重點年運概況：

生肖鼠：正沖太歲，變動中求生存

屬鼠者今年迎來「對撞年」，職場可能出現突如其來的變化，建議主動擁抱改變，把挑戰轉化為機會。財運起伏劇烈，需預留緊急備用金；感情方面，單身者需把握緣分，有伴侶者則需調整聚少離多的相處模式。健康注意腎臟與泌尿系統保養。

★開運物：可佩戴白水晶淨化磁場。

生肖牛：逢害太歲，人際迷霧重重

屬牛者今年在人際關係上挑戰多，職場上需警惕被搶功勞或背黑鍋的情況。財運壓力來自人際糾紛，建議避免隨意借貸。感情平淡無奇，健康方面則需留意腸胃問題，多行善積德有助化解困境。

★開運物：可佩戴黑曜石以強力防小人。

生肖虎：自力更生，耐心耕耘待花開

屬虎者進入孤軍奮戰的磨練期，事業進展緩慢但穩定。財運宜守不宜攻，感情世界相對冷清。建議學習新技能或考取證照，以提升競爭力。

★開運物：開運水晶推薦綠幽靈，有助招來事業貴人。

生肖兔：行破太歲，靈活應變防內耗

屬兔者今年計畫易遭遇阻礙，需隨時準備備案以應對突發狀況。財運方面需警惕合約漏洞或金錢糾紛；感情上謹慎擇人，健康則應減少3C產品使用以減輕壓力。

★開運物：佩戴粉晶修補人際關係，穩定內耗情緒。

生肖龍：吉星高照，貴人相助事業飛升

屬龍者本年迎來貴人相助，是事業發展的大好時機。財運穩定增長，感情生活甜蜜和諧。建議積極參與商務聚會拓展人脈，把握每個機會。

★開運色：為紅色與金色，建議多參加商務聚會，貴人就在人群中。

生肖蛇：穩步上升，智慧為您導航

屬蛇者今年運勢回暖，分析力與直覺敏銳，事業穩步上揚。財務狀況穩定，感情生活和諧美滿。建議學習理財知識以提升財富管理能力。

★開運物：可佩戴紫水晶，有助於情緒管理與決策判斷，讓好運更上一層樓。

生肖馬：值年太歲，高壓中迎來蛻變

本命年的屬馬者將面臨高壓挑戰，但這也是脫胎換骨的契機。事業責任加重，財運波動劇烈；感情需控制情緒波動，健康則應注意心血管問題。

★開運物：建議「一喜擋三災」，多參加喜慶場合，佩戴紅瑪瑙平衡能量。

生肖羊：歲月靜好，六合太歲平順年

因與太歲六合，屬羊者迎來平順的一年。職場合作愉快，財運平穩增長；感情生活溫馨和睦。建議多參與家庭活動以增進親情。

★開運物：今年人緣極佳，多與人連結，能為你帶來意想不到的好消息與商機。

生肖猴：乘勢而上，靈活應對雙豐收

屬猴者今年靈活應變，在職場上如魚得水。財運亮眼，但需警惕貪婪；感情方面桃花旺盛，但需避免多角關係以免引發糾紛。

★開運物：可佩戴青金石有助於冷靜思考與應變。

生肖雞：害刑並見，修心養性度難關

屬雞者今年面臨職場阻力與人際挑戰，建議低調行事、以退為進。財務波動較大，不宜擴張投資；健康則需留意呼吸系統與火氣過旺問題。

★開運物：可佩戴紫水晶增長智慧、化解衝動，平穩度過難關。

生肖狗：三合助力，回歸家庭享天倫

屬狗者今年整體運勢穩中求勝，職場適合按部就班地累積成果。感情建議多回歸家庭，健康則需注意慢性病控制。

★開運物：可佩戴茶晶能穩定磁場。

生肖豬：吉星庇佑，好運延續收穫多

屬豬者延續強運之勢，今年職場機會頻頻、財運亨通。感情甜蜜幸福，但需留意「幸福肥」帶來的健康問題。

★開運物：可佩戴黃水晶聚財氣。

2026丙午馬年是火能量強大的年份，各生肖在此年度中將經歷不同的挑戰與機遇。然而正如艾菲爾老師所言：「心定則事圓」。只要保持積極心態，每一天的小進步都將是邁向成功的重要基石。

