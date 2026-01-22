快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

2026最好運三星座！水瓶出門好事連連、第一名荷包賺滿滿

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目分享3個2026最好運的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目分享3個2026最好運的星座。圖／AI生成

你是否覺得去年運勢很差，做什麼事都不如意呢？沒關係，今年你的好運來了。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》分享3個2026最好運的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 水瓶座／活力充足 多多外出

水瓶座在2026年的星空中會迎來冥王星，命盤中的第六宮與第七宮會有木星進入，整體來講，如果想要獲得好運，一定要多出門走走，不要整天窩在家裡面，不管是出國還是國旅，都能獲得出入平安的好運氣。

TOP2 巨蟹座／事業鴻運 升官發財

木星在今年會經過巨蟹座，上半年就能感受到好運了，會獲得升官、加薪、掌權的好運氣，在事業鴻運中，也將成為萬人矚目的焦點。

TOP1 雙子座／投資獲利 荷包滿滿

雙子座今年會獲得投資獲利的好運氣，正職工作先穩定住，如果能再廣結善緣的話，便能得到好的投資建議，讓你在2026年賺得荷包滿滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

曾斷言柯文哲沒總統命！她預測2026年國運 「4字」透玄機

4大生肖1月下旬財運翻揚！屬龍有望升職加薪 惟要小心這件事

雙春開運月！農曆十二月「這些生肖」運勢衝高、福氣滿檔

3星座今年有意想不到好運...雙子財運開、第一名「遇12年最好機會」

相關新聞

2026最好運三星座！水瓶出門好事連連、第一名荷包賺滿滿

你是否覺得去年運勢很差，做什麼事都不如意呢？沒關係，今年你的好運來了。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》分享3個2026最好運的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

生病不埋怨！最能對抗病魔Top 3 星座...魔羯聽從醫囑、天蠍病中「還會自省」

面對疾病，除了要按照醫師提醒改善生活作息外，自身的意志力更是康復的重要因素。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個能堅強面對病魔的星座，快來來來他們是用什麼心態對待疾病的吧！請參考太陽、火星、上升星座。

每日星座運勢／獅子活潑裝扮及笑容 有助運勢人脈

2026-01-22牡羊座短評：與陌生人交流，可帶來好運。【整體運】桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者

想抽大獎？12星座尾牙開運秘技一次看 牡羊床底放紅包、巨蟹喝陰陽水

農曆春節將近，尾牙抽獎成為職場最期待的亮點，但運氣總是不一定站在自己這邊。星座塔羅專家小孟老師（清水孟）分享12星座專屬開運密技，教你在尾牙抽獎中提升好運，讓每一位上班族都能「抽到心頭好」，迎接新的一年順利開運。

不得了！12星座「最討厭自己」排行曝光 魔羯低調到翻臉、水瓶怪翻天

有些人對自己的星座引以為傲，也有人每次看到星座解析就忍不住翻白眼。射手座被說太隨性、水瓶座被貼上怪咖標籤、魔羯座則常被嫌太過無趣，其實每個星座的性格形象，都來自守護星、元素與特質的組合。日本媒體「占TV」近日發出「最不喜歡自己星座」的排行榜出爐，從最能接受自我到最常對星座設定感到不滿，一路倒數揭曉，看看你的星座是不是也榜上有名。

雙春開運月！農曆十二月「這些生肖」運勢衝高、福氣滿檔

2025年乙巳蛇年農曆十二月「臘月」（國曆2026/01/19～2026/02/16），新舊更替、辭舊迎新。我們將喜迎立春節氣，是此年中的第二個立春，難得的一年雙春現象，是一種特殊的「天時」。俗話說：「雙春遇青蛇，十謀有九成。」在這運道強盛的時節，十二生肖運勢是否充滿生機與活力？今天，科技紫微網將提供詳解，為你助運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。