2026最好運三星座！水瓶出門好事連連、第一名荷包賺滿滿
你是否覺得去年運勢很差，做什麼事都不如意呢？沒關係，今年你的好運來了。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》分享3個2026最好運的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。
TOP3 水瓶座／活力充足 多多外出
水瓶座在2026年的星空中會迎來冥王星，命盤中的第六宮與第七宮會有木星進入，整體來講，如果想要獲得好運，一定要多出門走走，不要整天窩在家裡面，不管是出國還是國旅，都能獲得出入平安的好運氣。
TOP2 巨蟹座／事業鴻運 升官發財
木星在今年會經過巨蟹座，上半年就能感受到好運了，會獲得升官、加薪、掌權的好運氣，在事業鴻運中，也將成為萬人矚目的焦點。
TOP1 雙子座／投資獲利 荷包滿滿
雙子座今年會獲得投資獲利的好運氣，正職工作先穩定住，如果能再廣結善緣的話，便能得到好的投資建議，讓你在2026年賺得荷包滿滿。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
