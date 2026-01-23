從不服老！三星座人老心不老…天秤追求生活品質、他靈魂自由

想要在年老時有個健康的身體，除了保持良好作息外，心情愉快也是很關鍵的一環。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》分享3個身心狀況好、特別不服老的星座，快來看看他們如何調適年老的心態吧！請參考太陽、上升、月亮星座。

TOP3 天秤座／追求生活品質 只要最好的

天秤座表面上很優雅，事實上生活上是非常龜毛的，很在意自己吃的、用的東西和心情狀況，無論是飲食、睡眠、生活品質各方面都會思考，生活很有原則，其實只要把自己經營好，自然老年時身心狀況就會很好。

TOP2 雙子座／大腦靈活 營造舒服環境

雙子座最在乎創造友善環境，會去刻意營造讓自己心態很好的環境，例如周圍朋友、家人的關係，或是工作環境友不友善，能讓自己靈活應對周遭狀態，保持年輕的身心靈。

TOP1 射手座／靈魂自由 總能讓自己開心

射手座很在意內心的安全感和幸福感，真正靈魂自由的人會知道自己在何處是安全的、去做什麼事是開心的，這樣的人最容易找到自己的幸福，真正的逆齡就是在不斷體驗後去創奏出來的。

