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最顧家Top 3星座...獅子座「家庭是我的王國」、第一名家人是羈絆
除了工作與事業以外，家庭也是人們生命中不可或缺的一部分。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》分享3個最愛顧家的星座，快來看看你的另一半或父母有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、月亮星座。
TOP3 摩羯座／責任一肩扛 撐起家計
摩羯座責任感很強，對家人非常好，會希望用理性的態度去照顧他們。摩羯座不會說我愛你或擁抱之類的行為來表達關愛，但他總是無形的關愛家人，默默撐起整個家庭，是整個家庭的「隱形英雄」。
TOP2 獅子座／家就是王國 保護承擔
很多人覺得獅子座很愛玩、以自我為中心，但只要他是心甘情願結婚的，就會以家為重心，任勞任怨地為了家庭當奴隸，並盡可能的讓家人過的開心自在，保護家人也承擔責任。
TOP1 巨蟹座／繞著家人轉 深深羈絆
巨蟹座所有的成就都來自於家人認不認可，無論是工作還是尋找伴侶，目標都來自於家人認不認可他，家庭是他的價值觀所在，很願意為家人所付出，並且時常會牽掛家人的情況，希望把家人都安頓好。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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