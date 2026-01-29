快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

不靠感覺做事！最講邏輯「3生肖」曝光 理性到讓人嚇到

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在十二生肖中，有些人天生感性，有些人則以理智著稱，懂得分寸，能保持清醒與判斷力，不被他人或情緒左右，因此在生活中往往更容易取得穩定與成功，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：鼠

頭腦機智，思維敏捷的鼠寶寶，面對問題總能第一時間冷靜分析，找到最有效的解決方式，鼠寶寶不輕易被情緒影響，做決定時會先衡量利弊再行動，這使得在人際與職場中都表現出極高的智慧，另外鼠寶寶對金錢特別理性，懂得理財與規劃，從不貿然冒險，而在感情上雖不浪漫，但一旦認定，就會用實際行動去維繫關係，這份理性讓他們在人生道路上走得穩健長遠。

第二名：兔

看似溫和善良的兔寶寶，外表柔和，但內心極有主見，他們做事細膩，思慮周全，面對爭執或困境時，總能以冷靜和智慧化解問題，兔寶寶非常注重和諧，不輕易衝動言行，懂得分寸與時機，這使他們在社交中深受歡迎，理性也是兔寶寶面對感情的方式，他們不會盲目陷入愛情，而是觀察、了解、確認後才全心投入，兔寶寶也懂得退一步海闊天空，是理性與溫柔兼具的代表。

第一名：羊

羊寶寶常給人溫順的印象，但其實他們內心極為理智，面對壓力與挑戰時，總能不慌不亂，會先觀察態勢，再作行動，羊寶寶擅於多角度分析問題，不輕信他人，也不被表象迷惑，雖然內心細膩，但他們懂得掌控情緒，不輕易動怒或悲觀，羊寶寶能以現實角度看待事物，理智而溫柔，這份冷靜與成熟，使他們在人生中少走彎路，越活越穩，越過越順。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

情緒 人生 生肖 成功

延伸閱讀

2026年財神爺點名「三生肖」！龍貴人送財、這動物投資大賺

生肖錢母年年換 越堆越多怎麼辦？專家揭正確處理方式

四大生肖「有好事必炫耀」！ 虎從不低調、這動物永遠在攀比

「四大生肖」第一季默默賺不炫富！兔人脈通錢脈、牛準備加薪

相關新聞

不靠感覺做事！最講邏輯「3生肖」曝光 理性到讓人嚇到

在十二生肖中，有些人天生感性，有些人則以理智著稱，懂得分寸，能保持清醒與判斷力，不被他人或情緒左右，因此在生活中往往更容易取得穩定與成功，一起來看看是哪幾個生肖。

過年前斷捨離！清掉不需要雜物…新一年會過更好

在外努力奮鬥，家中卻一片混亂的人，其實都過著隱藏真正自我的生活。他們往往會覺得「這樣的我太糟糕」、「不想讓別人知道我住在這麼髒亂的房子裡」，自我肯定感也容易低落。

2026年財神爺點名「三生肖」！龍貴人送財、這動物投資大賺

搜狐網分享，2026年幸運之神開啟財富大門，三大生肖將迎來好運加持，正財穩定、偏財機會增多，納福接財不手軟。

生肖錢母年年換 越堆越多怎麼辦？專家揭正確處理方式

不少廟宇每年發送生肖錢母或套組，舊錢母或套組不能亂丟越堆越多，那能否繼續擺放？民俗專家廖大乙說，通常不建議擺放非當年度生...

每日星座運勢／雙子好企劃易獲支持 全盤規劃財務

2026-01-29牡羊座短評：試著改變自己。【整體運】多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經

低調發光！四生肖2026年好運不間斷…狗偏財連連、他遇到貴人

有些人不愛張揚，卻總在關鍵時刻被好運點名，搜狐網分享，「低調放光芒，紅光滿面不缺好運，2026興旺不斷的生肖」，快看看你上榜沒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。