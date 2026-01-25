殺破狼週運勢／天秤與喜歡的人感情升溫 2星座「年終迎意外驚喜」

殺破狼2026年1月26日～2月1日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多。需要應付各式各樣的人士，會結交到貴人，但也要小心被麻煩的朋友糾纏上。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，終於拿到了年終獎金，比預期還多了一點點，而有一種小確幸。某些白羊座會接到一些外快，對改善經濟狀況不無小補。

家宅運方面，在家宅宮位的木星持續在家宅宮位行進，會在這段時間購買新居，或是遷入一個環境較佳的區域。某些白羊座正在重新裝修居住空間，生活煥然一新。

本週須注意的部分

健康運方面，海王星進入命宮，同時土星在心靈宮位行進，情緒容易莫名的低落，或是常常睡不飽，很渴望能放個長假，好好放鬆。需特別注意身心靈的平衡，避免罹患心理疾病。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，木星持續在旅遊宮位行進，對於即將到來的長假，會有個出遊的計畫，到想想朝聖的景點打卡，或是到氣候溫暖的地方，享受陽光，可讓心情變得比較愉悅。

學習運方面，木星持續在學習宮位行進，靠著甄試的機會，進入理想的學校，未來因此塵埃落定。已經出社會工作的金牛座，會想進修新的知識，可找到優秀的老師指導。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚志業宮位，會有許多工作必須在農曆新年前完成，儘管現在承接了光鮮亮麗的案件，但工作也壓力山大，會是十分忙碌的時期。

人際關係方面，海王星離開了人際關係宮位，某個總是傾聽你說話的朋友，離開了你的生活圈，突然感到人生變得很空虛，有很多想法找不到人分享，心情變得憂鬱與寂寞。

雙子座：

整體運勢

遠行運佳，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚遠行宮位，會想趁這長假期出國旅遊，行程安排緊湊，但食宿絕不虧待自己。某些雙子座想好好放空，會搭乘遊輪或觀光火車，一邊享受美食，一邊遊覽美景。

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，年終會比往年來得多，能好好過個好年。某些雙子座最近身兼數職，有多種管道的收入來源，經濟狀況改善很多，有錢就有安全感。

本週須注意的部分

人際關係方面，海王星進入人際關係宮位，朋友突然對於靈修或是心靈層面的事物很有興趣，甚至變得很偏執，會與他漸行漸遠。某些雙子座，則是認識許多藝術家個性的人士，覺得他們有些不切實際。

工作運方面，海王星離開志業宮位，土星持續在志業宮位行進，會在這段時間轉換跑道，對於未來想發展的方向也越來越清晰。某些雙子座的工作開始需要接觸各種領域的人士，常常需要應酬交際。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚財務宮位，偏財運佳，記得對發票，中獎率頗高。參加尾牙抽獎也會中大獎。有投資習慣的巨蟹座，這段時間投資標的指數不斷上升，帳面資產增加。

感情運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚慾望宮位，與喜歡的人親密關係不斷，每天都感到十分滿足。某些巨蟹座則是由性而愛，兩人最近處於熱戀階段。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星進入志業宮位，某件事情的發生，會讓你開始檢視現在的工作是不是自己想要的，然而，即便發現自己並不喜歡現在的領域，卻不知該到何處發展。

健康運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，導致呼吸系統與喉嚨發炎，同時注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要留意心血管與泌尿系統的問題。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚感情宮位，與喜歡的人關係更進一步，計劃一起同居。某些獅子座則是和情感對象親密關係頻繁，正在熱戀狀態。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，有許多具有挑戰性的任務，考驗你危機處理能力，這些問題都能處置得當，獲得客戶及上司的賞識。某些獅子座則是有較為創新的想法被老闆接受。

本週須注意的部分

金錢運方面，海王星離開了財務宮位，土星持續在財務宮位行進，對於未來有許多想法，然而需要用很多金錢堆砌，手上目前的存款不多，內心會有匱乏的感覺，對金錢的慾望特別強烈。

遠行運方面，海王星進入遠行宮位，會很想到海外試著生活看看，或是有外派到異地的機會，卻因為有很多包袱，讓你裹足不前。某些獅子座則是想去旅行，但沒有時間或金錢，感到苦惱。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，木星持續待在人際關係宮位，在各種場合會遇見知名人士，甚至有機會與對方結識。某些處女座遇到任何問題都有貴人出手幫你解決，覺得很感恩。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，選了一門十分先進的科系，指導者以開放的方式指導，覺得研究新的事物很有趣。已經出社會工作的處女座會有繼續進修的想法。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚工作宮位，承接一項受人矚目的任務，會跟知名廠商或是人士合作，但壓力也非常沈重，每天都在處理瑣碎的細節。

健康運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚健康宮位，當心著涼感冒，引發呼吸系統、喉嚨發炎。火氣較大，容易嘴破或冒痘痘，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。同時留意心血管與泌尿系統的問題。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚戀愛、娛樂宮位，和喜歡的人感情升溫，有許多近距離的接觸。某些天秤座忙著參加偶像的活動，結識了許多志同道合的朋友。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，偏財運不錯，記得對統一發票，中獎率頗高。有投資習慣的天秤座，投資標的指數不斷攀升，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星離開工作宮位，土星持續在工作宮位行進，提出了辭呈卻被慰留，依然要在高壓的職場吃苦耐勞。某些天秤座則是因為工作夥伴常犯錯，每天都在收拾殘局。

健康運方面，海王星離開了健康宮位，土星持續在健康宮位行進，找到某種舒緩心靈的方式，情緒的低迷逐漸改善。然而身體的慢性疾病要完全康復，似乎還有很長一段路要走。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚家宅宮位，居住空間正大幅整頓，汰舊換新許多舊傢俱，重新粉刷牆壁，解決掉管線老舊的問題，生活煥然一新。

遠行運佳，木星持續待在遠行宮位，在海外工作、留學、交換學生、外派、生活，覺得比較自在，甚至有移民的想法。某些天蠍座最近常出國旅行、出差，遇到一些幸運的事情，感到特別愉悅。

本週須注意的部分

感情運方面，土星持續在戀愛、娛樂宮位行進，和喜歡的人關係僵化，逐漸失去熱情，只是在等待對方結束這段關係。感情穩定的天蠍座，喜歡的偶像做出令你失望的行為，感到痛心，買了一堆週邊商品，現在成了累贅。

工作運方面，海王星進入工作宮位，職場因為某些因素影響，人事混亂，分工不清，會使你想轉換跑道，不想待在沒有發展空間的單位浪費人生，卻沒有頭緒該找什麼類型的新工作。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，木星座落在財務宮位，偏財運頗佳，會接獲統一發票中獎通知，金額還不少。尾牙抽中大獎的機率很高。有投資習慣的射手座，投資標的不斷上揚，帳面的財富增加了許多。

旅遊運佳，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚旅遊宮位，一個人的旅行也可以奢華，選擇入住較高級的旅店，或是一個人搭乘觀光火車、郵輪遊覽美景，同時享受各地的美味食物。

本週須注意的部分

交通運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚交通宮位，交通工具故障頻頻，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路或搭乘運輸系統，都需注意交通安全。

感情運方面，海王星進入戀愛宮位，迷上交友軟體，同時發展好幾個對象，會有許多人被你吸引，但要當心因此招惹上爛桃花。某些射手座則是對某個人一見鍾情，從此便一直與對方糾纏不清。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，木星持續座落在感情宮位，天王星在戀愛宮位行進，相位良好，已經有進入婚姻關係的準備，雙方會先同居試婚。某些摩羯座則是邂逅一個穩重的對象，如果能順利交往，覺得他是可以一起走一輩子的人。

金錢運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚在金錢宮位，目前是手頭較為寬裕的時期，會去享受昂貴的美食，或是購買某種名牌限量商品。某些摩羯座會去享受高級的服務，體驗當貴婦的感覺。

本週須注意的部分

家宅運方面，海王星進入家宅宮位，家中成員會有微妙的變化，有些人到外地發展、唸書。有些人則可能突然辭掉工作，搬回家中居住。原本的生活面臨極大的變動。

工作運方面，土星持續在面試宮位行進，目前會很想轉職，但面試很多公司行號，常遭到不太友善的對待。工作穩定的摩羯座，在職場溝通不良，許多事務的傳達，自己經常是最後一個知道。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚在命宮，在人群中受人矚目，經常有人對你表示好感，桃花運很旺盛。可能接受某個追求者的告白，試著交往看看。

旅遊運方面，海王星進入旅遊宮位，會想放逐自己，嘗試到許多國家旅行，體會各種地方的風俗民情，並讓身心靈獲得療癒。某些水瓶座則是迷上靈修，會熱衷到許多深山古廟吸收大自然的靈氣，讓身心靈感到舒暢。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星持續在金錢宮位行進，儘管已經試著節流，收入還是一直處於入不敷出的狀態，甚至累積了許多債務，需要下定決心清償，並開始學著理財、強迫儲蓄。

健康運方面，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚在命宮，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。當心著涼感冒。引發呼吸系統及喉嚨發炎。同時留意心血管與泌尿系統的問題。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，木星持續座落在戀愛、子女宮位，戀情順利的進行中，和喜歡的人正在熱戀狀態。感情穩定的雙魚座，懷孕機率高，或是會想收養寵物，把愛寄託在小生命身上。

金錢運方面，海王星進入金錢宮位，突然發現自己有一個戶頭累積了不少資金，會把錢領出來，買些想要很久的東西，或是想犒賞自己，去品嚐昂貴的餐廳，有錢揮霍的感覺會十分愉悅。

旅遊運方面，天王星持續在旅遊宮位行進，很隨興地快閃一個陌生的城市，會挖掘到很多私房景點。某些雙魚座趁著短暫的假期到一個偏僻的小鎮，只是想品嚐某種懷舊小吃。

本週須注意的部分

健康運方面，土星持續在命宮行進，金星、水星、太陽、火星、冥王星齊聚在精神宮位，被慢性疾病困擾太久，需要動手術改善，精神壓力很大，除了睡不好，還伴隨許多焦慮的情緒，注意身心靈平衡。

