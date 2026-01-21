快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

想抽大獎？12星座尾牙開運秘技一次看 牡羊床底放紅包、巨蟹喝陰陽水

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
農曆春節將近，尾牙抽獎成為職場最期待的亮點。 圖／AI生成
農曆春節將近，尾牙抽獎成為職場最期待的亮點。 圖／AI生成

農曆春節將近，尾牙抽獎成為職場最期待的亮點，但運氣總是不一定站在自己這邊。星座塔羅專家小孟老師（清水孟）分享12星座專屬開運密技，教你在尾牙抽獎中提升好運，讓每一位上班族都能「抽到心頭好」，迎接新的一年順利開運。

1、牡羊座

牡羊座遇到抽獎活動時，每年手氣都不是太好，今年尾牙前，除了可到著名財神廟拜拜外，也能在自家床底下放紅包袋，有助於轉運，睡覺時還能去除晦氣，幫助身體健康，當整個人的氣場補滿了，財運自然也會跟著來。

2、金牛座

金牛座2026尾牙建議在房間擺放紅色地墊，象徵步步鴻運，每天踩來踏去，能幫自己踩出一條康莊大道。

3、雙子座

雙子座2026有助於握住錢財，可以在進門45度角位置，擺放金色的招財開運物，例如黃水晶或金色招財貓，有助於雙子座尾牙財運亨通。

4、巨蟹座

巨蟹座屬於聽天由命的類型，若有同事特別想中獎，他們反而會幫對方祈禱，不過可別因此放棄自己的機會，可以透過喝「陰陽水」開運，在尾牙抽獎前喝陰陽水指的是半冷半熱的水，有助於陰陽能量調和，讓人的能量朝圓滿方向前進，氣場強了就會使運氣變旺。

5、獅子座

獅子座過去一年的財運較起伏，若你感到有些煩悶，2026運氣開始好轉，這時可以在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並於元寶下方寫自己的姓名、生日，有助於迎接尾牙財運，還可以守住財氣，讓獅子座接下來的日子一路旺。

6、處女座

處女座想在尾牙中大獎，除了每天吃飽睡好，使自己精神飽滿外，還可以在家中廚房或玄關放蝴蝶造型的擺飾，蝴蝶能幫助處女座迎來財運，還可以帶來貴人，最好挑選飛翔姿勢的蝴蝶，代表招來吉祥。

7、天秤座

天秤座可說是好人好事代表，常幫助朋友，積了不少福報，在尾牙前，可以在房間窗戶旁或辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，就能替他們轉煞為福，不管是疲累或怨恨之氣，葫蘆都能幫忙扭轉命運，運用圓融之氣招來鴻福。

8、天蠍座

天蠍座若能在尾牙前夕，可在家中廁所放黃金或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙，像抽一張鈔票，有永不止息的意思。

9、射手座

射手座尾牙前夕要時時觀察自己，讓身心靈處於平衡狀態，才會吸引好事發生，建議在房間或辦公室擺一盆開運竹，綠色開運竹除了能療癒內心傷痛外，還可以聚足好運，讓射手座各方面運氣都能不斷攀升，好運爆棚無法擋。

10、摩羯座

摩羯座可以在辦公桌的抽屜，或家裡書桌抽屜擺放五帝錢，使用紅包袋裝著或直接擺放都行，因為銅錢性質屬金，有極強的化煞招財作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還能扭轉乾坤，使人運勢興旺。

11、水瓶座

水瓶座崇尚自由，適合用大自然療癒法吸財，平時可以到公園等地方曬太陽，帶5枚硬幣放在紅包裡，帶去尾牙現場。另外有空讓身體沐浴在陽光裡，想像體內每顆細胞吸收太陽的能量，而感到放鬆的感覺，若當天下雨，也能靠冥想的方式，身心靈舒爽了，自然能帶來好運。

12、雙魚座

雙魚座建議尾牙時在腰帶內側，用奇異筆畫九個錢幣符號，這些符號代表九五至尊，可使雙魚座擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，讓你財到、福到、好運到。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

尾牙 獅子座 財運 開運 身心靈

延伸閱讀

動力火車小巨蛋連唱3場破紀錄！尾牙接到手軟吸金破7千萬

尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

明明僅20員工…他怨尾牙廠商、業主破百人 網驚呼：這公司不簡單

尾牙最大五獎項得主都是主管 他無言：還開檢討大會問誰不滿

相關新聞

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」光明燈一盞要價50萬元，被譽為全台「最貴光明燈」，每年都吸引眾多信徒爭相競點，而該盞燈的斗...

想抽大獎？12星座尾牙開運秘技一次看 牡羊床底放紅包、巨蟹喝陰陽水

農曆春節將近，尾牙抽獎成為職場最期待的亮點，但運氣總是不一定站在自己這邊。星座塔羅專家小孟老師（清水孟）分享12星座專屬開運密技，教你在尾牙抽獎中提升好運，讓每一位上班族都能「抽到心頭好」，迎接新的一年順利開運。

不得了！12星座「最討厭自己」排行曝光 魔羯低調到翻臉、水瓶怪翻天

有些人對自己的星座引以為傲，也有人每次看到星座解析就忍不住翻白眼。射手座被說太隨性、水瓶座被貼上怪咖標籤、魔羯座則常被嫌太過無趣，其實每個星座的性格形象，都來自守護星、元素與特質的組合。日本媒體「占TV」近日發出「最不喜歡自己星座」的排行榜出爐，從最能接受自我到最常對星座設定感到不滿，一路倒數揭曉，看看你的星座是不是也榜上有名。

雙春開運月！農曆十二月「這些生肖」運勢衝高、福氣滿檔

2025年乙巳蛇年農曆十二月「臘月」（國曆2026/01/19～2026/02/16），新舊更替、辭舊迎新。我們將喜迎立春節氣，是此年中的第二個立春，難得的一年雙春現象，是一種特殊的「天時」。俗話說：「雙春遇青蛇，十謀有九成。」在這運道強盛的時節，十二生肖運勢是否充滿生機與活力？今天，科技紫微網將提供詳解，為你助運。

每日星座運勢／牡羊先前投資有成效 工作充滿挑戰

2026-01-21牡羊座短評：好事連連，笑口常開。【整體運】先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯

4大生肖1月下旬財運翻揚！屬龍有望升職加薪 惟要小心這件事

1月進入下旬，《搜狐網》運勢專欄指出，4大生肖將率先感受到金流轉強的變化，包含屬龍、豬、虎、兔的朋友，無論正職收入、投資回報或額外進帳機會，都有同步升溫跡象。專家建議，這段時間若能把握節奏、穩健規畫，不僅有助改善短期財務狀況，也可能為接下來一整年的財運打下基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。