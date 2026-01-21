不得了！12星座「最討厭自己」排行曝光 魔羯低調到翻臉、水瓶怪翻天

有些人對自己的星座引以為傲，也有人每次看到星座解析就忍不住翻白眼。射手座被說太隨性、水瓶座被貼上怪咖標籤、魔羯座則常被嫌太過無趣，其實每個星座的性格形象，都來自守護星、元素與特質的組合。日本媒體「占TV」近日發出「最不喜歡自己星座」的排行榜出爐，從最能接受自我到最常對星座設定感到不滿，一路倒數揭曉，看看你的星座是不是也榜上有名。

第12名｜水瓶座：越怪越喜歡

水瓶座對自己的星座設定可說是相當滿意。「天才型怪人」、「自由又博愛」、「不受偏見束縛的非典型人物」，這些帶點怪咖氣息的描述，反而讓水瓶座覺得非常對味。他們樂於接受與眾不同，也享受那種無可取代的存在感，內心往往是認同且欣賞自己的星座性格。

第11名｜獅子座：天生主角，沒什麼好嫌

獅子座大多很慶幸自己出生在這個星座。無論是「高貴自信的王者」、「像太陽一樣照亮眾人」、「既威嚴又可愛」的形象，都讓獅子座相當有感。對他們而言，這些描述幾乎是加分題，自然很難討厭自己的星座。

第10名｜天秤座：大致滿意，小有意見

天秤座普遍認同外界對自己「有品味、氣質佳、顏值高」的評價，也能接受偶爾被說優柔寡斷或有點懶散。不過，若被描寫成過度自戀或太過做作，還是會讓天秤座心裡默默扣分。

第9名｜射手座：冒險很可以，缺點先保留

射手座對於被形容成冒險家、挑戰者或自由戰士，其實是感到興奮的。但一看到「不負責任」「太過隨性」「不夠體貼」等負評時，心中仍會浮現「有必要說這麼直嗎？」的抗議聲。

第8名｜雙子座：笑笑看待，快速消化

雙子座因為擅長抽離自我，很能客觀看待星座評價。即使被說善變、三分鐘熱度、話術高明，他們多半會半開玩笑地接受，甚至覺得有點準，然後很快就放下，不太往心裡去。

第7名｜牡羊座：有火氣，但沒那麼誇張

牡羊座知道自己脾氣急、好勝心強，但每次看到性格被寫得過於暴躁或衝動，仍會忍不住火大。他們常覺得：「我哪有這麼誇張？」對於被定型，內心其實相當不服氣。

第6名｜處女座：形象被誤會很久了

處女座常被描寫成愛挑毛病、斤斤計較、像小姑一樣難相處，這讓不少處女座對自己的星座形象感到無奈。不過，至少「處女」這個名稱本身，多少還能帶來一點心理安慰。

第5名｜雙魚座：夢幻到讓自己都尷尬

雙魚座常被貼上依賴、愛幻想、過度犧牲的標籤，一不小心還會被歸類成情緒化角色。這種描寫讓雙魚座一邊沉浸在想像世界裡，一邊忍不住皺眉，心想「有必要寫成這樣嗎？」

第4名｜金牛座：我只是慢，不是笨

金牛座經常被形容成動作慢、固執、不夠靈活，讓他們對自己的星座評價感到不太開心。金牛座心裡認為自己其實是踏實又穩定，並不是外界說的那頭遲鈍老牛。

第3名｜巨蟹座：我不是你媽

巨蟹座最受不了被叫「十二星座的媽媽」。雖然這與他們重視情感、安全感強有關，但本人往往不領情。再加上被說成愛吃、顧胃口，讓巨蟹座內心更加崩潰，直呼形象被誤會太深。

第2名｜天蠍座：標籤太重，壓力山大

天蠍座一說出自己的星座，常不是嚇到人，就是被過度放大解讀。外界對天蠍「執念深、佔有慾強、神秘又危險」的設定，讓天蠍座覺得相當困擾。但也正因如此，他們其實擁有難以忽視的魅力。

第1名｜魔羯座：低調到讓人不甘心

最不喜歡自己星座的，往往是魔羯座。原因只有一個，就是「太過低調」。認真、努力、務實、耐操，這些形容看似正面，卻總讓魔羯覺得少了點光彩。不過，隨著年紀增長，這份樸實會逐漸轉化為成熟與厚度，許多魔羯座到了中年後，反而會開始喜歡自己的星座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。