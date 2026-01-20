4大生肖1月下旬財運翻揚！屬龍有望升職加薪 惟要小心這件事

1月進入下旬，《搜狐網》運勢專欄指出，4大生肖將率先感受到金流轉強的變化，包含屬龍、豬、虎、兔的朋友，無論正職收入、投資回報或額外進帳機會，都有同步升溫跡象。專家建議，這段時間若能把握節奏、穩健規畫，不僅有助改善短期財務狀況，也可能為接下來一整年的財運打下基礎。

生肖龍

屬龍者在1月下旬迎來事業與財運同步走高的階段，職場表現容易受到主管關注，重要任務、關鍵專案或資源機會主動靠攏，有利於爭取調薪、升遷或職務調整。投資理財方面屬於穩健成長型態，只要避免情緒化操作、維持紀律布局，資產累積速度有望加快。

生肖豬

踏實型的屬豬族群，近期財氣逐步活絡，本業收入穩定推進，獎金、分紅或業績回饋可望陸續到位，帶動整體現金流改善。偏財運同樣不弱，副業合作或短期專案容易帶來額外進帳。此外，貴人運走強，過往經營的人脈關係，可能轉化為實際財務助力。

生肖虎

屬虎者在1月下旬呈現「行動帶財」的運勢格局，越積極投入工作，成果越明顯。從事業務、管理、專案推動或決策型工作的族群，績效表現容易創下新高，收入同步提升。同時也適合嘗試副業或短期合作案，不過投資操作仍需控管風險，避免過度追高影響整體報酬。

生肖兔

心思靈活的屬兔者，近期財運走勢穩中偏強，特別有利於投資理財、談判協商或專業型收入表現，判斷力與直覺提升，較容易掌握短暫出現的機會。職場方面可能出現調薪或高報酬合作邀約，經商族群也有機會拓展客源、提高營收，偏財運亦呈現小幅加溫趨勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。