快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

4大生肖1月下旬財運翻揚！屬龍有望升職加薪 惟要小心這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

1月進入下旬，《搜狐網運勢專欄指出，4大生肖將率先感受到金流轉強的變化，包含屬龍、豬、虎、兔的朋友，無論正職收入、投資回報或額外進帳機會，都有同步升溫跡象。專家建議，這段時間若能把握節奏、穩健規畫，不僅有助改善短期財務狀況，也可能為接下來一整年的財運打下基礎。

生肖龍

屬龍者在1月下旬迎來事業與財運同步走高的階段，職場表現容易受到主管關注，重要任務、關鍵專案或資源機會主動靠攏，有利於爭取調薪、升遷或職務調整。投資理財方面屬於穩健成長型態，只要避免情緒化操作、維持紀律布局，資產累積速度有望加快。

生肖豬

踏實型的屬豬族群，近期財氣逐步活絡，本業收入穩定推進，獎金、分紅或業績回饋可望陸續到位，帶動整體現金流改善。偏財運同樣不弱，副業合作或短期專案容易帶來額外進帳。此外，貴人運走強，過往經營的人脈關係，可能轉化為實際財務助力。

生肖虎

屬虎者在1月下旬呈現「行動帶財」的運勢格局，越積極投入工作，成果越明顯。從事業務、管理、專案推動或決策型工作的族群，績效表現容易創下新高，收入同步提升。同時也適合嘗試副業或短期合作案，不過投資操作仍需控管風險，避免過度追高影響整體報酬

生肖兔

心思靈活的屬兔者，近期財運走勢穩中偏強，特別有利於投資理財、談判協商或專業型收入表現，判斷力與直覺提升，較容易掌握短暫出現的機會。職場方面可能出現調薪或高報酬合作邀約，經商族群也有機會拓展客源、提高營收，偏財運亦呈現小幅加溫趨勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 生肖 報酬 理財 運勢 職場 搜狐網

延伸閱讀

幼兒園也要面試？兒審核未過「排名較後」 醫錯愕：誰的問題

閨密男友黑歷史多！她猶豫「該講嗎」 過來人搖頭：恐裡外不是人

手機帳單多「1動作」驚喜中500元！她發現小確幸：電信費記得歸戶

烘焙專家必推薦…70年老店「白鐵號」熄燈 粉絲不捨：當年心中的LV

相關新聞

4大生肖1月下旬財運翻揚！屬龍有望升職加薪 惟要小心這件事

1月進入下旬，《搜狐網》運勢專欄指出，4大生肖將率先感受到金流轉強的變化，包含屬龍、豬、虎、兔的朋友，無論正職收入、投資回報或額外進帳機會，都有同步升溫跡象。專家建議，這段時間若能把握節奏、穩健規畫，不僅有助改善短期財務狀況，也可能為接下來一整年的財運打下基礎。

曾斷言柯文哲沒總統命！她預測2026年國運 「4字」透玄機

資深命理師周映君過去曾多次準確判斷政壇走向，包括直言民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」，並點出其政治高峰有限。近日，她再針對2026年丙午年的國運發表看法，總結指出，雖然局勢多變，充滿挑戰與波動，但台灣整體仍將走向穩定，「有驚無險」。

幫工作加分！3生肖最擅長經營人際關係 屬兔根本人脈富翁

在人際互動被視為重要軟實力的時代，良好的人際關係往往能為工作與生活帶來加分效果。根據「搜狐網」指出，十二生肖中，屬兔、屬龍及屬蛇這三個生肖，特別擅長經營人際關係，不僅朋友多、社交能力出眾，也能透過互動累積長期助力。

今天入大寒節氣！ 4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」

今天上午9時46分進入「大寒」節氣，屬全年24節氣中的最後一個節氣，命理師楊登嵙說，農諺有云「大寒三白定豐年」，三白意指...

大寒到運勢翻身！命理師點名「3生肖」寒盡運起、強勢逆襲

今天是節氣大寒，適逢堪比寒流等級的強烈大陸冷氣團來襲，一連四天都會相當濕冷，真可謂是名符其實的「大寒」，但國際天星命理風水專家邱彥龍分析，對羊、猴、馬三生肖來說，卻是寒盡運起，絕地大反攻的好機會。

立春前必做！「大寒」斷捨離清單曝光 還能讓厄運滾蛋

今天是節氣「大寒」，民俗專家廖大乙說，蛇年將結束，進入馬年前的關鍵轉運期，建議大寒後至立春前除了丟棄損壞或過期物品，也該...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。