曾斷言柯文哲沒總統命！她預測2026年國運 「4字」透玄機

資深命理師周映君過去曾多次準確判斷政壇走向，包括直言民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」，並點出其政治高峰有限。近日，她再針對2026年丙午年的國運發表看法，總結指出，雖然局勢多變，充滿挑戰與波動，但台灣整體仍將走向穩定，「有驚無險」。

丙午年火氣極旺 不等於全面失控

周映君在談話節目「新聞挖挖哇」針對國運作出預測，指出2026年為丙午年，天干地支皆屬火，民間因此流傳「赤馬紅羊劫」之說，認為該年容易出現重大動盪。她分析，「火上加火」確實象徵環境躁動，政治、經濟與國際局勢都可能出現劇烈起伏，但不能只看表面五行。

她強調，丙午年的納音為「天河水」，代表外在雖亂，內在仍有調節力量，「燒得很熱，但燒不進核心」，因此整體國運仍屬可控。

政治與社會對立升高 經濟震盪加劇

丙午年天干地支皆屬火，象徵政治、經濟及社會環境容易躁動。周映君指出，政治紛爭與對立短期內將明顯升高，但多屬階段性震盪，後期仍可回歸平穩。

經濟市場波動幅度大，特別是槓桿操作與融資投資人，容易在震盪中被「洗出場」，長期資金與退休型配置則影響有限。

外交與外貿 台灣影響力不可小覷

周映君認為，台灣雖小，但在國際局勢中扮演關鍵角色，外國對台政策與合作意願常受台灣動態牽動。即使面臨摩擦與挑戰，台灣仍能發揮重要影響力，吸引外部關注與合作，這也是國運「有驚無險」的重要原因。

天災人禍難免 心態決定穩定

對於天災人禍，周映君坦言難以避免，但強調保持安定心態、相信制度與政府應變能力最為關鍵。納音「天河水」能在火旺的局勢中發揮調節作用，使國運整體仍能維持平衡。