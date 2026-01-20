快訊

經典賽／阪神翻譯也要打！可望首度為巴西打正賽喊話已在努力練球

持續36小時！磁場擾動增強恐達「劇烈磁暴」 估影響衛星定位、無線電通訊

iPhone儲存空間不夠？超快速清理方式「平均可多20GB」內行提醒風險

幫工作加分！3生肖最擅長經營人際關係 屬兔根本人脈富翁

聯合新聞網／ 綜合報導
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖／ingimage
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖／ingimage

在人際互動被視為重要軟實力的時代，良好的人際關係往往能為工作與生活帶來加分效果。根據「搜狐網」指出，十二生肖中，屬兔、屬龍及屬蛇這三個生肖，特別擅長經營人際關係，不僅朋友多、社交能力出眾，也能透過互動累積長期助力。

屬兔：溫和體貼、親和力強 人際網路自然累積

屬兔的人以溫和、體貼著稱，擅長觀察他人情緒變化，並適時給予回應。他們說話得體、行事周到，容易讓人產生信任感，因此在人際往來中往往能快速拉近距離。這種親和力使得屬兔的人在人際交往中如魚得水，較容易建立穩定且廣泛的社交網路，在人脈累積與職場發展上具備一定優勢。

屬龍：自信有魄力 在人群中成為關鍵角色

屬龍的人天生具有領袖氣質和強烈的正義感，在人際互動中勇於表達想法，容易成為團體中的核心人物。同時，屬龍者並非一味強勢，對他人意見仍能保持尊重與傾聽態度，進而贏得周遭的信賴與支持，使其在團隊合作與人際經營上更具影響力。

屬蛇：冷靜理性、善於觀察 以智慧化解人際難題

至於屬蛇的人，則以冷靜理性與洞察力見長。他們擅長分析局勢，懂得在複雜的人際關係中拿捏分寸。面對衝突或挑戰時，屬蛇者多半能保持沉著，透過策略與智慧化解問題，並從中掌握對自己有利的機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 人際關係

延伸閱讀

別再美輪明宏！尾牙想抽中大獎 易經專家曝3招：桌布換這張

今天入大寒節氣！ 4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「簽下大單」：賺進可觀的收益

外表看不出來！四生肖「超級老司機」…聊色色不臉紅、尺度超級大

相關新聞

幫工作加分！3生肖最擅長經營人際關係 屬兔根本人脈富翁

在人際互動被視為重要軟實力的時代，良好的人際關係往往能為工作與生活帶來加分效果。根據「搜狐網」指出，十二生肖中，屬兔、屬龍及屬蛇這三個生肖，特別擅長經營人際關係，不僅朋友多、社交能力出眾，也能透過互動累積長期助力。

今天入大寒節氣！ 4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」

今天上午9時46分進入「大寒」節氣，屬全年24節氣中的最後一個節氣，命理師楊登嵙說，農諺有云「大寒三白定豐年」，三白意指...

大寒到運勢翻身！命理師點名「3生肖」寒盡運起、強勢逆襲

今天是節氣大寒，適逢堪比寒流等級的強烈大陸冷氣團來襲，一連四天都會相當濕冷，真可謂是名符其實的「大寒」，但國際天星命理風水專家邱彥龍分析，對羊、猴、馬三生肖來說，卻是寒盡運起，絕地大反攻的好機會。

立春前必做！「大寒」斷捨離清單曝光 還能讓厄運滾蛋

今天是節氣「大寒」，民俗專家廖大乙說，蛇年將結束，進入馬年前的關鍵轉運期，建議大寒後至立春前除了丟棄損壞或過期物品，也該...

每日星座運勢／天蠍遇困難求援長輩 讓你茅塞頓開

2026-01-20牡羊座短評：回顧和總結是必不可少的環節。【整體運】學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住

2026年運勢大洗牌！3生肖被點名「一夜暴富」 財神特別眷顧

2026年丙午馬年，天干地支皆屬火，火勢旺盛，催旺財運磁場。機遇與財運同頻共振，有人仍陷困局，有人卻被財神特別眷顧，成為一夜暴富的幸運兒。根據「搜狐網」指出，今年有三個生肖，命中帶財、福星高照，橫財運勢強勁，讓人難以忽視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。