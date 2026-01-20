今天入大寒節氣！ 4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入大寒節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報資料照
今天上午9時46分進入「大寒節氣，屬全年24節氣中的最後一個節氣，命理師楊登嵙說，農諺有云「大寒三白定豐年」，三白意指下三場大雪，顯示過去農家忌諱在大寒節氣，天晴無雪，楊登嵙提醒，此節氣有鼠、馬、羊、豬注意失眠多夢、神經緊張，但問題不大，注意此節氣不要「劇烈運動、大量流汗」，以免陽氣隨汗水流出，損傷身體內閉藏的陽氣。

命理師楊登嵙說，「男怕傷肝、女怕傷腎」，而大寒節氣宜養腎，別以為腎虛都是男人的專利，過去腎虛虧多常見於更年期的女性，近來也出現20至30多歲年齡層的女性有腎臟問題，因此可以多吃養腎陽的食品，例如黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，都有補腎益腎作用。

楊登嵙提醒，忌吃生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等，以免內外皆寒傷脾胃，如梨，西瓜，生菜，綠豆等寒性之物，少吃海鮮和冷飲，吃吃黏硬之物，如奶油，油炸食物等，以免加重腸胃負擔，造成消化不良。

楊登嵙表示，此節氣切忌運動過量，出汗太多，避免陽氣隨汗液而出，受到損傷。鍛煉應根據自己的喜好，選擇快走、慢跑、廣場舞等。運動強度根據自己的身體狀況而定，以微微出汗最好，下雪天或室外溫度低於攝氏12度，最好暫停戶外鍛煉。

他指出，大寒節氣不宜過度勞累，要情緒穩定，保持良好的心境，切忌急躁和精神抑鬱。所謂「暖身先暖心，心暖則身溫」，意思是說心神旺盛，氣機通暢，血脈順和，全身四肢百骸才能溫暖，方可抵禦嚴冬酷寒的侵襲，因此在大寒時節，應安心養性，怡神斂氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣 大寒 楊登嵙

