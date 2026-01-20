快訊

強烈冷氣團來了 北濕冷中南部乾冷 他指有再上探寒流潛力

陽光行動／駕駛荒、運量未提升…雙層巴士上路 難救客運寒冬

川普回任周年…「唐羅主義」打破國際秩序 以實力武力搶利益

立春前必做！「大寒」斷捨離清單曝光 還能讓厄運滾蛋

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
大掃除示意圖。聯合報系資料照
大掃除示意圖。聯合報系資料照

今天是節氣「大寒」，民俗專家廖大乙說，蛇年將結束，進入馬年前的關鍵轉運期，建議大寒後至立春前除了丟棄損壞或過期物品，也該清清冰箱，斷捨離3個月以上未使用的東西；另能準備5顆煮熟鴨蛋，透過小儀式開運，讓厄運滾蛋。

廖大乙指出，「大寒」是一年之中的最後一個節氣，「立春」則代表新年的起點，就民俗角度來看，大寒後至立春前是拋開過去不順、迎接來年好運的關鍵轉換期，建議把握這段期間「破舊立新」調整心情、放下煩惱，並動手大掃除，轉換磁場。

今起大寒至立春約莫有15天時間，民眾可動手清理破舊衣物、損壞杯盤、枯萎植栽、過期藥物等物品，還有長時間儲放在冰箱內食物也該清一清，家中若有3個月以上未使用的東西，真的派不上用場就丟掉，或送給需要的親友也是行布施。

廖大乙說，如果覺得自己在乙巳年運勢欠佳，過得不太好，以及蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，更應落實在立春前斷捨離，好好從內心到外在環境，徹底的整頓自己，並保持正面心情，絕對能一掃陰霾，在丙午馬年喜納財福迎來好運。

若想為新的一年累積好氣場，民眾也可以在立春前準備5顆煮熟的鴨蛋，先取其中一顆在頭頂繞3圈，同時默念「晦氣馬上滾蛋」共3次，之後將在頂上繞圈的蛋吃下，象徵厄運消散，其餘鴨蛋可分享給其他人，寓意晦氣遠離、好運流轉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大掃除示意圖。聯合報系資料照
大掃除示意圖。聯合報系資料照

立春 大寒 蛇年

延伸閱讀

馬祖規劃馬年觀光活動 擺暝文化祭揭開序幕

1/19-1/25「唐綺陽星座運勢週報」金牛斷捨離後局勢大不同、天蠍重心放錯影響成果

「大寒」巧逢星奇朱雀加持...命理師曝1時段吉氣東北方 工作運爆棚

蛇年最後節氣！20日迎大寒…六大禁忌一次看「千萬不要太早起」

相關新聞

立春前必做！「大寒」斷捨離清單曝光 還能讓厄運滾蛋

今天是節氣「大寒」，民俗專家廖大乙說，蛇年將結束，進入馬年前的關鍵轉運期，建議大寒後至立春前除了丟棄損壞或過期物品，也該...

每日星座運勢／天蠍遇困難求援長輩 讓你茅塞頓開

2026-01-20牡羊座短評：回顧和總結是必不可少的環節。【整體運】學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住

2026年運勢大洗牌！3生肖被點名「一夜暴富」 財神特別眷顧

2026年丙午馬年，天干地支皆屬火，火勢旺盛，催旺財運磁場。機遇與財運同頻共振，有人仍陷困局，有人卻被財神特別眷顧，成為一夜暴富的幸運兒。根據「搜狐網」指出，今年有三個生肖，命中帶財、福星高照，橫財運勢強勁，讓人難以忽視。

2026丙午年磁場轉變 12生肖健康運強弱星等總排名

已進入2026年，今年是丙午年，新的一年象徵新的磁場變化，命理師楊登嵙分享，人只要健康、神清氣爽，好運跟著來，因應新的磁...

唐綺陽星座運勢週報：射手工作勿著急、魔羯事情現轉折、處女感情宜低調

本週星群移入水瓶，社會焦點轉向人群，聚焦在人多的地方，大眾想要表達心聲，要多傾聽民意。太陽火星衝刺，氣候不穩多變化，易引發大眾急躁、焦慮感，社會多震盪，避免做出重大決定。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「簽下大單」：賺進可觀的收益

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要付出更多的精神力，就能讓荷包更加飽滿，有人則是多點細心，就能賺進豐厚可觀的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。