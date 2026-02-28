每日星座運勢／獅子桃花旺有心儀的 對象趕快行動

2026-02-28

牡羊座

短評：身體健康，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

【愛情運★★★★★】

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。

【事業運★★★☆☆】

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！

【財富運★★★★☆】

有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 可可棕

開運方位：正西方向

金牛座

短評：用壓力化為動力。

【整體運★★★★☆】

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

【愛情運★★★☆☆】

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

【事業運★★★★☆】

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 可可棕

開運方位：東南方向

雙子座

短評：小心禍從口出。

【整體運★★★☆☆】

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

【愛情運★★★☆☆】

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

【事業運★☆☆☆☆】

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

【財富運★★★★☆】

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：得了面子失了裡子。

【整體運★★★☆☆】

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。

【愛情運★☆☆☆☆】

追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。

【事業運★★★☆☆】

由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 鉑金灰

開運方位：正南方向

獅子座

短評：運勢旺盛，及時把握別錯過。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

【財富運★★★★☆】

經濟壓力減小，賺錢管道多。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 大理石灰

開運方位：正西方向

處女座

短評：今天情緒起伏不大，心境比較平和。

【整體運★★★★☆】

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

【愛情運★★★★☆】

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。

【事業運★★★★☆】

遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。

【財富運★★★☆☆】

一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 乳酪白

開運方位：東北方向

天秤座

短評：戶外的放鬆對身心更有益處。

【整體運★★★☆☆】

你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。

【愛情運★★★★☆】

有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。

【事業運★★★★☆】

與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。

【財富運★★☆☆☆】

挖東牆補西牆，財務破洞會越搞越大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 嫩芽綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：追求物質滿足的慾望戰勝了理智。

【整體運★★★☆☆】

看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

【愛情運★★★☆☆】

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

【事業運★★★☆☆】

臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。

【財富運★★☆☆☆】

錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 白鋼銀

開運方位：西南方向

射手座

短評：恰逢朦朧愛情。

【整體運★★★☆☆】

與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。

【愛情運★★★☆☆】

在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。

【財富運★★★☆☆】

想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 寶石藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

【整體運★★★☆☆】

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

【愛情運★★★☆☆】

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

【事業運★★★★☆】

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

【財富運★★★☆☆】

有買彩券方面發小財的契機，得失心不要太重，對自己更有利。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 象牙白

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：不錯的一天，心情無比暢快。

【整體運★★★★☆】

感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

【愛情運★★★★★】

愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，能隨機應變，適合處理高難度的事務，會有出色的表現，容易獲得讚賞。

【財富運★★★☆☆】

大額支出增加，例如：投資支出。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：收穫頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

【愛情運★★★☆☆】

熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。

【事業運★★★☆☆】

心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。

【財富運★★☆☆☆】

財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

