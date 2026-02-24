每日星座運勢／雙子工作推行新計劃 擴展新的業務

2026-02-24

牡羊座

短評：相信自己的主張。

【整體運★★☆☆☆】

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 鈦晶金

開運方位：正西方向

金牛座

短評：不小心說錯話，易惹來糾紛。

【整體運★★★☆☆】

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，策劃能力強，利用現有資源進行整合，會有不錯的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

【整體運★★★★★】

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

【事業運★★★★★】

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：直覺敏銳，能發現不少投資機會。

【整體運★★★★☆】

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

【愛情運★★★☆☆】

在跟對方交流互動的過程中，別隱藏你的情感，大膽表白，可拉近彼此距離。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易神遊，不易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：工作熱情有增無減。

【整體運★★★★☆】

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶坦誠交流。讓自己的心安定下來，才更有利於愛情的安穩發展。

【事業運★★★★★】

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天。趁著今日多做一點，把棘手的工作儘快處理完吧！

【財富運★★★☆☆】

保守理財的一天，適合儲蓄、藏私房錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：西南方向

處女座

短評：處理好人際關係是今天要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

【愛情運★★☆☆☆】

因積怨太久，在伴侶面前會突然動怒，讓對方不知所措，兩人的關係易發生突變。

【事業運★★★☆☆】

看問題不夠全面，易花過多精力在某一個細節上。遇到問題時多和他人商討，將能避免疏漏的出現。

【財富運★★★☆☆】

賺錢時務必耐著性子，否則努力恐化為烏有。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

天秤座

短評：應對事業人際交往。

【整體運★☆☆☆☆】

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

【事業運★☆☆☆☆】

好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：運勢有所下滑。

【整體運★★☆☆☆】

愛情極待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。

【財富運★★☆☆☆】

小心不遵守交通規則被開罰單！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 水鑽藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：堅持自己的原則和信念。

【整體運★★★☆☆】

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。

【事業運★★★☆☆】

把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，不必攪和進去，以免被人嫌棄。

【財富運★★★★☆】

花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：利弊隨時可能轉換。

【整體運★★★☆☆】

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

【愛情運★★★★☆】

很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！

【事業運★★★☆☆】

求職者沒有設定好明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，最好在參加面試前做足準備，被錄用的機率才會提高。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

【愛情運★★☆☆☆】

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其放任衝突一觸即發，不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

【財富運★★★★☆】

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 翡翠綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：享受平靜日子帶來的快樂。

【整體運★★★★☆】

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 象牙白

開運方位：正東方向

