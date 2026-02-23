每日星座運勢／金牛做有挑戰的事務 能提升能力喔

2026-02-23

牡羊座

短評：對感情有些心不在焉。

【整體運★★☆☆☆】

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。

【事業運★★☆☆☆】

因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。

【財富運★★★☆☆】

錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 臘梅白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：交際能力對於你的成功具有重要作用。

【整體運★★★★★】

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行性病毒。

【愛情運★★★★☆】

今日身邊不乏異性桃花在你身邊轉，也易迷惑了雙眼產生不知如何選擇的困擾。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★☆】

理財思路清晰，有利金錢運作，比如：討債、借款、討價還價、儲蓄、投資、薪資談判等等。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

雙子座

短評：剪不斷理還亂。

【整體運★☆☆☆☆】

與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當降低薪資福利要求，切勿眼高手低，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各的會比較好。

【愛情運★☆☆☆☆】

在伴侶面前切忌耍小聰明或是自以為是，很容易被對方看穿唷。

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

消費上宜細心挑選，因為買到瑕疵品的機會高。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 珠貝白

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：膠著的事情能出現轉圜的餘地。

【整體運★★★★☆】

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

【財富運★★★☆☆】

實質的財務收益增加。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：頗為順心如意的一天。

【整體運★★★☆☆】

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

【事業運★★★☆☆】

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：正東方向

處女座

短評：富有幽默感，讓你人際關係極佳。

【整體運★★★☆☆】

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

【愛情運★★★★☆】

在跟伴侶相處時，大方分享你的想法和情緒，可迅速增進彼此感情。

【事業運★★★☆☆】

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入群體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上恐受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：被人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：一切進展順利。

【整體運★★★★☆】

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

【愛情運★★★★☆】

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！

【事業運★★★☆☆】

有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 可可棕

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：情緒比較低落，今天宜運動。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

【事業運★★☆☆☆】

金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

【財富運★★★☆☆】

需要主動爭取你的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

【整體運★★★☆☆】

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：戀情可望明朗化，化解誤會。

【整體運★★☆☆☆】

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

【愛情運★★★☆☆】

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★★☆☆☆】

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

不利投機，因為易患得患失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：心靈的交流讓今天變得充實。

【整體運★★★★☆】

希望有人能傾聽你的心聲，與志同道合的朋友在一起時，會感到特別開心。工作上與同事合作無間，案子進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

【愛情運★★★★☆】

有機會在拓展人際關係時，遇到夢中之人。不要只顧著看前方，也許他就藏身在周圍好友的朋友圈裡。

【事業運★★★★☆】

貴人運很強。工作中常能獲得他人的幫助，特別是外出辦公者更能有所體會；求職者有機會透過他人介紹獲得工作。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合在今日做你的財務規劃，有閒錢的話，不妨花點小錢飽餐一頓喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 琥珀橙

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

【愛情運★★☆☆☆】

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

【事業運★★☆☆☆】

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

