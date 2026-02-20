每日星座運勢／雙魚與長輩間的相處 需要講究方式
2026-02-20
牡羊座
短評：情緒波動較大，易受他人意見困擾。
【整體運★★☆☆☆】
今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。
【事業運★★★☆☆】
適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！
【財富運★★☆☆☆】
明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-9:00am 象牙白
開運方位：東北方向
金牛座
短評：精神狀態不佳，有提不起勁的感覺。
【整體運★☆☆☆☆】
感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上今天注意力不集中，容易犯小錯誤，受到上司的批評。財運方面今天不宜投資，心情的缺失讓自己對市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥淖。
【愛情運★☆☆☆☆】
想談戀愛就要樂觀，消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦等等。
【財富運★☆☆☆☆】
財氣變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠
開運方位：正東方向
雙子座
短評：成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。
【整體運★★★★★】
對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。
【愛情運★★★★★】
愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。
【財富運★★★★☆】
開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 水晶紫
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：遭受挫折更要加油打氣。
【整體運★★★☆☆】
今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。
【愛情運★★★☆☆】
感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。
【事業運★★★☆☆】
遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。
【財富運★★☆☆☆】
財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：3:00-5:00pm 艷棗紅
開運方位：東南方向
獅子座
短評：有機會展現多面個性。
【整體運★★☆☆☆】
你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。
【愛情運★★★☆☆】
愛情甜蜜，送些別緻的禮物給戀人吧，對方會很開心，讓彼此的心更貼近喔！
【事業運★★★☆☆】
貪圖享樂的心態比較重，在工作上略有偷懶的傾向。
【財富運★★☆☆☆】
不利由經商、金錢遊戲取財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 可可棕
開運方位：西北方向
處女座
短評：多一分耐心，多一分收獲。
【整體運★★★☆☆】
工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。
【愛情運★★★☆☆】
單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。
【財富運★★★☆☆】
要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-3:00pm 琉璃銀
開運方位：東南方向
天秤座
短評：注意飲食營養的搭配！
【整體運★★★★☆】
感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急哦！
【愛情運★★★★☆】
交友圈不斷擴大，單身者有機會結識不錯的異性朋友，可望談一場浪漫的戀愛。
【事業運★★★☆☆】
工作頗順，易產生偷懶心態，切勿渾水摸魚。放慢腳步、輕鬆一下無妨，工作還應認真對待。
【財富運★★★★☆】
創業者如果想拓展業務，可借助外力放手一搏，易成功！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-1:00pm 鈦晶金
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：遇到問題，多尋求長輩的幫助。
【整體運★★★☆☆】
今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。
【愛情運★★★☆☆】
另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。
【事業運★★★☆☆】
顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！
【財富運★★☆☆☆】
不宜去想金錢的問題，一想到錢就會破壞今日的好心情！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00am 象牙白
開運方位：正西方向
射手座
短評：思路明確，進退有方。
【整體運★★★★☆】
智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。
【事業運★★★★☆】
人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。
【財富運★★★☆☆】
你對金錢的慾望那麼強大，可惜行動的步調又太緩慢，要小心你的動作不夠快而喪失了機會。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00am 水鑽藍
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：積極向前，尋求解決問題的辦法。
【整體運★★☆☆☆】
單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
【愛情運★★☆☆☆】
因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。
【事業運★★★☆☆】
感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。
【財富運★★☆☆☆】
容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-11:00am 珊瑚橙
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：會出現不少好的機遇。
【整體運★★★★☆】
投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。
【愛情運★★★★☆】
伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。
【財富運★★★★☆】
財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00pm 薰衣草紫
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：與長輩相處也要講究方式。
【整體運★★★☆☆】
情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。
【事業運★★★☆☆】
工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。
【財富運★★☆☆☆】
今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-9:00am 桐花白
開運方位：東北方向
