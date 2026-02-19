每日星座運勢／摩羯事情想得簡單點 讓你更加幸運
2026-02-19
牡羊座
短評：別為今後的發展路埋下隱患。
【整體運★★★☆☆】
在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。
【愛情運★★★★☆】
有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！
【事業運★★☆☆☆】
心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。
【財富運★★☆☆☆】
基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正南方向
金牛座
短評：愛情甜蜜蜜。
【整體運★★★★☆】
今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。
【愛情運★★★★★】
以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動去外面找機會唷！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要勤快一點，盡早把事情做完就可以偷閒囉！
【財富運★★★☆☆】
正財運。想要得財，就要積極運作。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00am 石榴紅
開運方位：東南方向
雙子座
短評：小不忍，則亂大謀。
【整體運★★☆☆☆】
今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！
【愛情運★★★☆☆】
單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。
【事業運★★☆☆☆】
領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。
【財富運★☆☆☆☆】
在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：待人處事不可做作，真實的你更可愛。
【整體運★☆☆☆☆】
在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。
【愛情運★☆☆☆☆】
有伴侶者寂寞感強烈，宜翻看照片，回憶過去的甜蜜時光，緩解相思之苦。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。
【財富運★★★☆☆】
理財主觀性頗強，宜以守代攻！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-1:00pm 珊瑚橙
開運方位：正東方向
獅子座
短評：精神不振，易感疲憊，注意調整作息。
【整體運★★☆☆☆】
情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。
【事業運★☆☆☆☆】
今天很適合閱讀，從書籍中可讓你找到內心的寧靜，還會有新的感悟，對工作有益。
【財富運★★★☆☆】
省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 青金石藍
開運方位：正南方向
處女座
短評：好運氣相伴的一天，心情愉快。
【整體運★★★★★】
已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。
【愛情運★★★★☆】
今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00pm 辣椒紅
開運方位：西北方向
天秤座
短評：思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。
【整體運★★★★☆】
工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進展，多動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕，會鬧得雙方都不愉快。
【愛情運★★★☆☆】
有機會享受到充分的信任與支持的力量，可以藉機擺脫往日一直糾纏不休的感情問題。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉一點，免得同事受不了！
【財富運★★★★☆】
財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域的工作者；勞心勞力一點，對金錢進帳有幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-1:00pm 象牙白
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：容易吃醋的一天。
【整體運★★★☆☆】
看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。
【愛情運★★☆☆☆】
你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。
【事業運★★★☆☆】
太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。
【財富運★★★☆☆】
制訂理財目標，把錢花到實處。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00pm 蕃茄紅
開運方位：正北方向
射手座
短評：運勢平順，有利拓展人脈。
【整體運★★★☆☆】
今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。
【事業運★★☆☆☆】
盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。
【財富運★★★☆☆】
心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-7:00am 芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：受他人影響，愛情顯得較被動。
【整體運★★★☆☆】
有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。
【愛情運★★☆☆☆】
今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。
【事業運★★★☆☆】
易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-1:00pm 可可棕
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：凡事要多份耐心。
【整體運★★☆☆☆】
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
【愛情運★★★☆☆】
要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。
【財富運★★★☆☆】
工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00am 芥末黃
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：有不錯的表現機會。
【整體運★★★★☆】
今天的你很想付出自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面，今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方生起一種畏懼感，他似乎無從下手呢！
【愛情運★★★★☆】
已婚者對感情生活表現的較平淡，顯得不夠積極；對另一半冷靜的態度，易引起對方的誤解！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣；要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！
【財富運★★★★☆】
投資上，很適合與人合作交易喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00am 翡翠綠
開運方位：東南方向
【延伸閱讀】
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。