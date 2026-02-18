每日星座運勢／處女抽時間打掃房間 可讓運氣提升

2026-02-18

牡羊座

短評：把握機會展現自我。

【整體運★★☆☆☆】

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

【財富運★★☆☆☆】

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

金牛座

短評：經營愛情需要智慧。

【整體運★★★★★】

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

【愛情運★★★★★】

情人、配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

【事業運★★★★☆】

溝通協調能力彰顯的日子，有利與客戶、同事談判、溝通，過程順暢，結果令人喜出望外。

【財富運★★★★☆】

容易獲得賺錢良機的日子，身邊不乏貴人幫忙，應好好運用這些機遇和助力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉髓紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：投機取巧者要有所收斂才好。

【整體運★☆☆☆☆】

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友還是把心思放到別處比較好。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

【財富運★☆☆☆☆】

今日易因情緒不佳而亂花錢，小心因此把吃飯的錢都揮霍一空，做出讓自己後悔的事。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：在異性面前，還是內斂一些較好。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

【愛情運★★★★☆】

很有魅力，異性緣佳；但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心情有點苦悶，一旦受到負面情緒的影響，容易造成小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題，要謹慎一些。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 咖啡棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：大膽去嘗試。

【整體運★★★☆☆】

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此沉溺於工作而忽略對方喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢，趁今日主動請客吧，把錢花在活絡人際關係上，建立錢財貴人的人脈網吧。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

處女座

短評：保持平和的心態，可提升運氣。

【整體運★★★★☆】

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：貴人助力強，逢凶化吉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

【愛情運★★★☆☆】

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不利投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：多讚美身邊的人，快樂無限。

【整體運★★★★☆】

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！

【事業運★★★☆☆】

整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，見好就收，別太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：順其自然反而能強化運勢。

【整體運★★☆☆☆】

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不足，運氣不佳，不宜玩金錢遊戲，也別做發大財的白日夢，一旦資金周轉不靈時，宜暫停運作。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 深海藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：面對學習或工作，還需靜心。

【整體運★★★☆☆】

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情道路易受阻，小心任性、嫉妒、愛比較的朋友，他們很有可能是你的愛情小人。

【事業運★★★★☆】

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

【財富運★★★★☆】

判斷準確，容易得財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：工作中蘊藏機遇。

【整體運★★★☆☆】

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★★☆】

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：切忌因嫉妒而迷失方向。

【整體運★★☆☆☆】

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。

【財富運★★☆☆☆】

盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 鈦晶金

開運方位：正西方向

