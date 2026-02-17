每日星座運勢／射手帶點零錢在身上 免除破財危險
牡羊座
短評：心靈的交流能讓彼此更加充實。
【整體運★★★★★】
今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
【愛情運★★★★☆】
正緣要來臨的好日子。緣份很奇妙，好桃花最有可能在你即將轉彎或者放棄時遇到。
【事業運★★★★★】
今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利。
【財富運★★★★☆】
多到股票或證券市場了解行情，易獲得不錯商機，應善加把握。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：2:00-4:00pm 翡翠綠
開運方位：正北方向
金牛座
短評：要主動創造機會。
【整體運★★★☆☆】
上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。
【愛情運★★★☆☆】
情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。
【事業運★★☆☆☆】
與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。
【財富運★★★☆☆】
把物質看淡一點，心情會更好。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00am 咖啡棕
開運方位：正南方向
雙子座
短評：神清氣爽，幹勁十足。
【整體運★★★★☆】
在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情平穩發展。財運不錯，金錢方面的嗅覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，不會感覺太累，積極的態度還能獲得老闆的賞識。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富的一天，很想黏著對方，不妨用撒嬌的方式來吸引對方的注意。
【事業運★★★★☆】
很有威望，無論是工作還是生活，都能隨心所欲；不過，也別太大意唷！
【財富運★★★★☆】
偏財運不錯，小有進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00pm 瑪瑙黑
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：待人處事宜把握分寸。
【整體運★★☆☆☆】
辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。
【愛情運★★★☆☆】
適合約會，閒暇時不妨邀約情人到郊外走走，會有意想不到的甜蜜效果喔！
【事業運★☆☆☆☆】
事務繁重，應主動製造輕鬆的工作氣氛，與同事互動做到豁達、少計較，才能工作愉快。
【財富運★★☆☆☆】
花錢慾望強烈，應注意克制。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-9:00am 珠貝白
開運方位：正北方向
獅子座
短評：能靈活處理事情。
【整體運★★★★☆】
有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。
【愛情運★★☆☆☆】
異性緣不佳，多注重自己的形象，把微笑掛在臉上，散播你的快樂，可招來桃花。
【事業運★★★★★】
事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，但不是為了反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥！
【財富運★★★★☆】
財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00pm 嫩芽綠
開運方位：西南方向
處女座
短評：學會穩中求勝。
【整體運★★★☆☆】
財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！
【愛情運★★★☆☆】
今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！
【事業運★★★☆☆】
做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。
【財富運★★★☆☆】
可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-2:00pm 古銅青
開運方位：正西方向
天秤座
短評：機會掌握在有準備的人手裡。
【整體運★☆☆☆☆】
已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。
【事業運★☆☆☆☆】
今日提不起勁來做事，要特別注意做好時間管理，打起精神來完成任務。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，特別容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失，不利金錢交易。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-3:00pm 玉髓紅
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：面對工作信心十足。
【整體運★★☆☆☆】
今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。
【愛情運★★☆☆☆】
感情進展頗為順利，有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。
【事業運★★★☆☆】
學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。
【財富運★☆☆☆☆】
財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-7:00am 朝霞紅
開運方位：東南方向
射手座
短評：不與人計較，會讓你過得很快樂。
【整體運★★★☆☆】
感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。
【愛情運★★☆☆☆】
一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。
【事業運★★★★☆】
情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。
【財富運★★☆☆☆】
財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 淺海藍
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。
【整體運★★☆☆☆】
單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。
【愛情運★★★☆☆】
單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。
【事業運★★☆☆☆】
很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。
【財富運★★☆☆☆】
財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-9:00am 薰衣草紫
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：愛情運極易衝破最高點哦！
【整體運★★★★☆】
今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。
【愛情運★★★★★】
單身者與年紀小的異性朋友有緣，可以多與年輕人接觸互動，有機會談一場充滿活力的戀愛。
【事業運★★★☆☆】
此運對主動積極者有利，多向外發展業務，拓展人脈，對工作順利推進有利。
【財富運★★★☆☆】
想要進財不容易，有閒錢的話不妨拿來活絡人際關係，聚會、送禮都很適合。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00pm 琥珀橙
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：強出頭吃虧的是自己。
【整體運★★★☆☆】
適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。
【事業運★★★☆☆】
思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。
【財富運★★★☆☆】
財來財去，不知道把錢花哪兒去了！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-7:00am 芒果黃
開運方位：西南方向
