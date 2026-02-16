每日星座運勢／雙子做公益帶動好運 勿太在意流言

2026-02-16

牡羊座

短評：情緒受到節日氣氛的影響。

【整體運★★★★☆】

情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較亢奮，會急著辦理事情，可心思沒有完全集中在工作上；沒有情人可以約會的人，下班後最好別去找朋友玩，有可能會讓自己或朋友感到尷尬。

【愛情運★★★★★】

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業才能。

【財富運★★★☆☆】

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 苔蘚綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：積極樂觀面對生活。

【整體運★★☆☆☆】

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

【事業運★★★☆☆】

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

【財富運★★★☆☆】

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：多做公益可帶動好運。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

【事業運★★☆☆☆】

越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：適當控制脾氣。

【整體運★★★★★】

在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者不易得到對方的關心，互動較少，易感失落；單身者桃花不多，想戀愛得加把勁。

【事業運★★★★★】

今日是個奮鬥挑戰的日子，不妨提起勇氣接觸陌生的領域，或許會產生壓力，不過呢，在壓力中你一定會有進步！

【財富運★★★★★】

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅！商務競爭者，後遺症較少。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 水晶紫

開運方位：西北方向

獅子座

短評：靜觀其變不失為處世之道。

【整體運★☆☆☆☆】

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。

【愛情運★★☆☆☆】

願意為對方付出，但對方似乎不怎麼領情，先看清他想要什麼，投其所好才能有好成效。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上級長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

管理好錢財是今日的重中之重，切忌感情用事，突如其來的金錢損失會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

【整體運★★☆☆☆】

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

【愛情運★★☆☆☆】

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

【事業運★★★☆☆】

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而覺得有些無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 雪花銀

開運方位：正南方向

天秤座

短評：有好的想法，也要注意自己的表達方式。

【整體運★★★★☆】

另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

【愛情運★★★☆☆】

減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：今天需在工作上加強表現。

【整體運★★★☆☆】

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬邦邦的話，自己會吃悶虧的。

【事業運★★★☆☆】

接受任務時，要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而達不成目標。

【財富運★★★☆☆】

別太投機，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

射手座

短評：腦力勞動繁重。

【整體運★★★☆☆】

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

【事業運★★☆☆☆】

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：思維活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽出一些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，陪另一半用餐時多一點關懷，自顧自的會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

出門前穿戴特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

情緒激昂亢奮，對工作充滿了激情與衝勁，行動力佳，特別適合將積欠已久的事項一一解決。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送禮物、請客來活絡感情。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：今天還是吃清淡些的好。

【整體運★★★☆☆】

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

【財富運★★☆☆☆】

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 淺海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：很有主見，頗為堅持自我。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精彩。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 葡萄紫

開運方位：西南方向

