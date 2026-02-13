每日星座運勢／天秤可在周圍人士的 身上尋找機會
2026-02-13
牡羊座
短評：將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。
【整體運★★★★☆】
今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。
【愛情運★★★★☆】
情侶間易有爭吵，但多是小打小鬧。不必想得太嚴重，有時吵架也是一種溝通。
【事業運★★☆☆☆】
工作難以集中精神，易被周圍的事物吸引，有躁動傾向，需要他人提醒才能穩定下來。
【財富運★★★★☆】
長期關注市場狀態者，今日適合短線進出，見好就收。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00am 蜜瓜黃
開運方位：西南方向
金牛座
短評：貴人運旺盛，難事迎刃而解。
【整體運★★★☆☆】
遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。
【愛情運★★★★☆】
單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關系，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。
【事業運★★☆☆☆】
家中之事讓你操心操勞，讓你感覺到比較重的生活壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。
【財富運★★★☆☆】
花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：4:00-6:00pm 薔薇粉
開運方位：東南方向
雙子座
短評：運勢旺盛，諸事順利的一天。
【整體運★★★★☆】
適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。
【愛情運★★★★☆】
單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。
【事業運★★★★☆】
運勢較好，諸事皆順利，認真處理手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。
【財富運★★★☆☆】
今日在財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00am 櫻桃紅
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：有利推行新計劃，收效良好。
【整體運★★★☆☆】
因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。
【事業運★★★★☆】
異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。
【財富運★★☆☆☆】
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00pm 琉璃銀
開運方位：西南方向
獅子座
短評：有委屈直接說出來就好。
【整體運★★☆☆☆】
伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！
【愛情運★★★☆☆】
已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。
【事業運★★☆☆☆】
工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。
【財富運★★★☆☆】
今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-2:00pm 古銅青
開運方位：正北方向
處女座
短評：今天的運勢跌宕起伏。
【整體運★★☆☆☆】
在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。
【愛情運★☆☆☆☆】
有伴侶者不易感受到伴侶的溫暖，遇到問題切忌冷戰，應以理性平和的態度跟對方溝通交流。
【事業運★★☆☆☆】
情緒會受你爭我奪的混亂環境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。
【財富運★★★☆☆】
財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 湖水綠
開運方位：正南方向
天秤座
短評：可在周圍人士的身上尋找機會。
【整體運★★★★★】
今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達禮的異性，有伴侶者與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。
【愛情運★★★★★】
主動釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。
【財富運★★★★☆】
令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運！對商務、業務、開發工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00pm 羽絨白
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。
【整體運★★★★☆】
有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。
【愛情運★★★☆☆】
運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面幫助，有空閒者可以去剪個新髮型！
【事業運★★★★☆】
思維很活躍，創意工作者可以有所表現，想出新穎獨特的點子。
【財富運★★★☆☆】
想靠投資進財者，應廣交朋友，多了解市場動態！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-8:00pm 水鑽藍
開運方位：西南方向
射手座
短評：比較平和的一天，沒有什麼事情發生。
【整體運★★★☆☆】
愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。
【愛情運★★☆☆☆】
有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
【事業運★★★☆☆】
過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。
【財富運★★★☆☆】
在投資上不宜太過冒險。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00pm 大理石灰
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：說話放溫柔點。
【整體運★★☆☆☆】
行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。
【愛情運★★★☆☆】
較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。
【事業運★★☆☆☆】
工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。
【財富運★★☆☆☆】
小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-7:00pm 石榴紅
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：為了別人的事而辛苦奔波。
【整體運★☆☆☆☆】
要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。
【愛情運★★☆☆☆】
在感情上應多一些理智，認清自己內心深處的情感，不要因為一時浪漫的氣氛而沖昏了頭。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運很差，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。
【財富運★☆☆☆☆】
易有大額的必要支出，小心陷入金錢短缺的窘境中，必須做好資金預算。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00am 遠洋藍
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：要求有些過高。
【整體運★★★☆☆】
今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。
【事業運★★★☆☆】
重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。
【財富運★★☆☆☆】
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 寶石藍
開運方位：正南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。