每日星座運勢／牡羊工作宜穩健運作 幸運數字是8

2026-02-12

牡羊座

短評：宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

【整體運★☆☆☆☆】

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★☆☆☆】

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

金牛座

短評：易心煩意亂，應調整好心態。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。

【事業運★★☆☆☆】

同情心泛濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。

【財富運★☆☆☆☆】

誤交損友易導致財務損失，在投資理財上應慎選合作夥伴。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：正北方向

雙子座

短評：找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

【整體運★★★☆☆】

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

【事業運★★★★☆】

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

【財富運★★☆☆☆】

容易接收到大量的投資資訊，但是，整合、行動力不足，容易錯過大行情。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

【整體運★★★☆☆】

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

【愛情運★★★★☆】

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

【事業運★★☆☆☆】

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

【財富運★★★☆☆】

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

獅子座

短評：別鑽到錢堆裡生活。

【整體運★★★☆☆】

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸！今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

【愛情運★★★☆☆】

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

【事業運★★★☆☆】

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

【財富運★★☆☆☆】

財務是今日的生活重心，運氣不穩定，外力干擾多，投資理財需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

處女座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正西方向

天秤座

短評：思考不要侷限於表象。

【整體運★★☆☆☆】

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作，因而顯得相當疲勞。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

【財富運★★☆☆☆】

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 臘梅白

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：低調生活，會收穫更多快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

【財富運★★★★☆】

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

射手座

短評：精神抖擻，很有進步的動力。

【整體運★★★★★】

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。

【事業運★★★★★】

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。

【財富運★★★★☆】

今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：整體運氣依然很好。

【整體運★★★★☆】

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是不無可能的，不過要小心別摘採到爛桃花；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，或許有意外的收穫；任務上稍做一下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人彼此明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受到的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有無心工作的傾向，多是硬著頭皮把一天的工作任務完成。

【財富運★★★☆☆】

偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一點喲！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 冷泉藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：助人為樂，易有善報的一天。

【整體運★★★★☆】

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：以平常心看待事物，減少負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

【愛情運★☆☆☆☆】

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

【財富運★★☆☆☆】

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 夕陽橙

開運方位：正南方向

