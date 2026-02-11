每日星座運勢／天蠍單身者想談戀愛 可請朋友撮合

2026-02-11

牡羊座

短評：處理事務，需注意方式與方法。

【整體運★★★★☆】

對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。

【愛情運★★★☆☆】

今日與伴侶溝通交流時要注意，對於雙方過往的情史、情感經歷等不要輕易說起或提及。

【事業運★★★★★】

事業運不錯，適合在今天做一點思考、規劃和評估方面的工作。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對與賺錢有關的事務充滿興趣，理財、花錢上出現大膽海派作風。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 艷棗紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：機會來臨前要做足準備。

【整體運★★☆☆☆】

感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。

【愛情運★☆☆☆☆】

覺得孤單又不易被理解，希望有一個人能關心你、愛護你。

【事業運★★★☆☆】

職場上的人事異動會讓你的心開始左右搖擺起來，遇事平靜才好。

【財富運★★☆☆☆】

只要認為有價值，再貴也一定購買，錢財流失快速。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：失去的，不一定是最珍貴的。

【整體運★★★☆☆】

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了一點甜蜜的感覺。

【事業運★★★☆☆】

追求慾望不強，工作熱情也不高，還容易被家事分心，不妨與好朋友聊聊心事，可為你減輕壓力。

【財富運★★★☆☆】

在投資理財上，有利雙管齊下，採取穩定保守策略，易有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：拓展人脈，擇友而交。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日的態度倔強生硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

【事業運★★★☆☆】

事業穩定向前，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

【財富運★★★☆☆】

有機會從朋友口中獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：過於急躁，只會讓你與成功失之交臂。

【整體運★★★★☆】

學生族今天會太過急躁而隨便完成作業，讓老師對你有些失望；凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運不佳，太招搖會破財，要留意手上的包包哦！今天回家把房子打掃得乾乾淨淨，讓你的運氣也能煥然一新。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情有機會迅速升溫，主動關心對方的家人，易讓對方感動。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究之類的工作！

【財富運★★★☆☆】

金錢運作上特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估，然後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

處女座

短評：有好面子的傾向，錢財易有損失。

【整體運★★★☆☆】

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解並體諒你。

【事業運★★★☆☆】

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你心生反感。

【財富運★★☆☆☆】

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘又情不願的！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 玫瑰紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：情緒易浮躁，注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

【愛情運★★★☆☆】

心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。

【事業運★★★☆☆】

太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太懦弱的話容易被人欺負喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。

【事業運★★★★★】

今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：運勢低落，各項指數均有所下降。

【整體運★☆☆☆☆】

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日你像洩氣的皮球一般，工作有停滯不前的傾向。切莫怠惰，多給自己打氣才行。

【財富運★☆☆☆☆】

財運波動性較大，容易因迷糊或拖延而造成財物損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：自信是你的籌碼。

【整體運★★★★☆】

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性來個親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。

【愛情運★★★☆☆】

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關懷與柔情。

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得井然有序，額外再花點時間與同事聯繫情感，將有助於往後的合作共事喔！

【財富運★★★☆☆】

得財順利，是金錢回收的好時刻；先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 淺海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：不同場合不同表現。

【整體運★★★☆☆】

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

【愛情運★★☆☆☆】

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

【事業運★★★☆☆】

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

【財富運★★★★☆】

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：時而有退出的想法。

【整體運★★★☆☆】

不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間終會還原出真相。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族在學習上需要父母督促，顯得有些被動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方在金錢方面的爭執。

【事業運★★★☆☆】

工作精力旺盛，不要讓情緒化的表現抹殺了你的豐功偉績。

【財富運★★☆☆☆】

購物慾望強烈，消費上容易傾向不理性，若不控制，小心買回一堆不實用的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 青金石藍

開運方位：正西方向

