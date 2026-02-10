每日星座運勢／獅子愛情運異性緣佳 適合主動出擊
牡羊座
短評：輕鬆的應對是必勝的關鍵。
【整體運★★★☆☆】
來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。
【愛情運★★★☆☆】
不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！
【事業運★★☆☆☆】
雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。
【財富運★★★☆☆】
切記小賭怡情，大賭就傷心。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00am 桐花白
開運方位：東南方向
金牛座
短評：把握機遇。
【整體運★★★★☆】
工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！
【事業運★★★★☆】
在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，可買樂透碰碰運氣。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00pm 玫瑰紅
開運方位：東北方向
雙子座
短評：待人要學會主動。
【整體運★★★☆☆】
今天的感情細胞特別敏感，深藏暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。
【愛情運★★☆☆☆】
容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。
【事業運★★★★☆】
在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、善用人際關係，多能逢凶化吉。
【財富運★★★☆☆】
出手大方，花費不小。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00am 冷泉藍
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：財運旺盛，回報近在眼前。
【整體運★★★★☆】
身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。
【事業運★★★★★】
事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。
【財富運★★★☆☆】
出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-9:00am 苔蘚綠
開運方位：正東方向
獅子座
短評：激情滿滿，愛情到來。
【整體運★★★★★】
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。
【愛情運★★★★★】
愛情運非常旺，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手；把所有的精力放在早上來衝刺，下午就可以放鬆一下囉！
【財富運★★★★☆】
財運頗佳，易有額外收入，而且，比預想的要豐厚許多，可好好犒賞自己一番。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00pm 珠貝白
開運方位：正北方向
處女座
短評：待人處事宜冷靜。
【整體運★★☆☆☆】
今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來另一半的不滿及妒意。
【事業運★★☆☆☆】
因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。
【財富運★★☆☆☆】
少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：1:00-2:00pm 金桔綠
開運方位：西北方向
天秤座
短評：愛情出現新情況。
【整體運★★★☆☆】
桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。
【愛情運★★★★☆】
愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。
【事業運★★★☆☆】
工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！
【財富運★★☆☆☆】
財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-9:00am 蘭花紫
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！
【整體運★★★★☆】
愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。
【愛情運★★★★☆】
有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，才能增進彼此的了解。
【事業運★★★☆☆】
敢作敢為、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑一點，做人做事都要給自己留些餘地。
【財富運★★★★☆】
偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：3:00-5:00pm 咖啡棕
開運方位：正南方向
射手座
短評：眼見未必為實。
【整體運★★☆☆☆】
即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者感到不安，很想找個知心異性聊聊，只希望有人靜靜聽你說話、靜靜陪著你。
【事業運★★☆☆☆】
今天有什麼好意見就大膽地表達，這樣才不會輕易錯過機會。
【財富運★★★☆☆】
賺錢勞心費力，需要主動與人競爭方能得財。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。
【整體運★★★☆☆】
夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。
【愛情運★★★☆☆】
一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！
【事業運★★★☆☆】
運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。
【財富運★★☆☆☆】
不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00pm 硃砂紅
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：期待值不宜過高哦！
【整體運★★☆☆☆】
今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。
【愛情運★★★☆☆】
對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。
【事業運★★★☆☆】
情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。
【財富運★★☆☆☆】
在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00am 玳瑁棕
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：把握好說話尺度，以免得罪人。
【整體運★☆☆☆☆】
工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。
【愛情運★☆☆☆☆】
不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！
【財富運★☆☆☆☆】
衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-7:00am 羽絨白
開運方位：正南方向
