每日星座運勢／獅子透過朋友的引見 接觸資深人士
2026-02-07
牡羊座
短評：今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。
【整體運★★★☆☆】
展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。
【愛情運★★★★☆】
單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。
【事業運★★★☆☆】
需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！
【財富運★★★☆☆】
財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00am 橄欖綠
開運方位：正東方向
金牛座
短評：今日運勢順遂，心平氣和。
【整體運★★★★☆】
單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。
【愛情運★★★★☆】
想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。
【事業運★★★★☆】
精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。
【財富運★★★☆☆】
錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-4:00pm 琉璃銀
開運方位：西南方向
雙子座
短評：多關心另一半。
【整體運★★★☆☆】
愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。
【愛情運★★★☆☆】
單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。
【事業運★★★★☆】
運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。
【財富運★★☆☆☆】
遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-9:00am 淺海藍
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：適合與家人一起娛樂。
【整體運★★★★☆】
小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。
【愛情運★★★★☆】
另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？
【事業運★★★★★】
運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。
【財富運★★★☆☆】
零散支出減少，能夠有所積蓄。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00am 象牙白
開運方位：正西方向
獅子座
短評：朋友是你的引線人。
【整體運★★★★★】
有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。
【愛情運★★★★☆】
想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。
【事業運★★★★★】
心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。
【財富運★★★★☆】
財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00am 和闐玉白
開運方位：西南方向
處女座
短評：有機會發揮專長與才藝。
【整體運★★★★☆】
如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。
【愛情運★★★★☆】
表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！
【事業運★★★☆☆】
諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。
【財富運★★★★☆】
福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會頗多，很是令人羨慕。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 硃砂紅
開運方位：正北方向
天秤座
短評：心情平和，做事冷靜。
【整體運★★★☆☆】
戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！
【事業運★★★☆☆】
昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。
【財富運★★★★☆】
小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多收集發票用於未來對獎。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 湖水綠
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：開心愉快的一天，交友機會多。
【整體運★★★★☆】
今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。
【愛情運★★★☆☆】
無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。
【事業運★★★★☆】
從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。
【財富運★★★★☆】
有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-9:00am 鈦晶金
開運方位：東南方向
射手座
短評：心情愉悅，好運降臨。
【整體運★★★★☆】
有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。
【愛情運★★★★☆】
已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！
【事業運★★★☆☆】
平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。
【財富運★★★☆☆】
在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00am 象牙白
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。
【整體運★★★★☆】
感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！
【事業運★★★★☆】
運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。
【財富運★★★☆☆】
不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：專業性活動為投資帶來好兆頭。
【整體運★★★★☆】
參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。
【愛情運★★★★☆】
單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。
【事業運★★★☆☆】
平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。
【財富運★★★★☆】
不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00am 櫻桃紅
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：與家人的互動良好。
【整體運★★★★★】
今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。
【事業運★★★★★】
心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！
【財富運★★★★★】
宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 芒果黃
開運方位：正西方向
