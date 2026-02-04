每日星座運勢／金牛別把自己悶在家 緣份觸手可及

2026-02-04

牡羊座

短評：感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

【整體運★★★☆☆】

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，不妨多製造浪漫情境。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必冷靜下來，不然容易發飆喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定。金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 湖水綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：幸運的一天，好運連連。

【整體運★★★★★】

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣份其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

【愛情運★★★★★】

愛情運勢走高，正是享受甜美愛情的日子，有利談情說愛，求愛易獲得對方的熱烈回應唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作上會有正面進展，倘若沒有實力，可能會有落人口實的徵兆。

【財富運★★★★☆】

資金周轉的能力增強，適合採取錢轉錢、錢賺錢的投資理財策略。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：特別需要冷靜的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人對感情易產生不安全感，胡亂猜疑另一半，則會激怒對方，對感情不利。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很糟，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

【財富運★★☆☆☆】

擅用分析力來理財固然好，然而考慮太多恐錯失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 雪花銀

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

【整體運★★☆☆☆】

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

【事業運★★☆☆☆】

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

【財富運★★★☆☆】

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金

開運方位：東南方向

獅子座

短評：沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

【整體運★★★★☆】

飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。

【愛情運★★★☆☆】

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會出現寂寞的心情。

【事業運★★★★☆】

做事很有效率，容易找到又快又好的辦事方法，讓你能輕鬆應對突發事件。

【財富運★★★☆☆】

花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 水晶紫

開運方位：西北方向

處女座

短評：不積跬步，無以致千里。

【整體運★★★☆☆】

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，又有點疑心病呢！不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力的改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★★★★★】

錢財貴人不少，有利運用人際關係，有機會從多方建議獲得賺錢管道，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 湖水綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：自信一面突顯，魅力十足。

【整體運★★★☆☆】

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

【愛情運★★★★☆】

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★☆】

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：東南方向

射手座

短評：開心的時刻需自己用心製造。

【整體運★★★☆☆】

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 翡翠綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：捨己為人，願意付出。

【整體運★★☆☆☆】

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

【愛情運★★★☆☆】

單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！

【事業運★★☆☆☆】

投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。

【財富運★★☆☆☆】

勿聽信小道消息，可減少失財的機率。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：微笑是你的殺手鑭！

【整體運★★★★☆】

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

【愛情運★★★★★】

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常狂野，那就努力的放電並製造一點樂趣吧！

【事業運★★★★☆】

易得幸運女神眷顧，不妨卯足勁將前幾天的疑難問題逐一解決。

【財富運★★★☆☆】

沒有什麼特殊的得財管道，千萬別做白日夢，辛勤付出才可望有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：生活中少不了一些風風雨雨。

【整體運★★☆☆☆】

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

【事業運★★☆☆☆】

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你的睡眠品質與身體健康。

【財富運★★☆☆☆】

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

