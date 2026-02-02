每日星座運勢／巨蟹財運較弱勿衝動 投資應該謹慎

2026-02-02

牡羊座

短評：謹慎交友，切忌輕信。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

【事業運★★★☆☆】

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

【財富運★★★☆☆】

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 可可棕

開運方位：西南方向

金牛座

短評：有機會到外地辦事，得貴人相助。

【整體運★★★☆☆】

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

【事業運★★★★☆】

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

【財富運★★★☆☆】

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：桃花顯眼，令朋友羨慕不已。

【整體運★★★★☆】

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

【愛情運★★★★★】

有機會結交到新朋友，也有較多時間跟異性朋友互動，有戀愛機會。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，主動爭取能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜果！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：財運較弱，投資應謹慎。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對錢財的慾望強烈，冒險心態重，耳邊回響著一本萬利的投資消息，刺激著你的大腦，過於相信宣傳，衝動投資小心血本無歸。學生族上課容易恍神，特別是女生，有胡思亂想的傾向。

【愛情運★☆☆☆☆】

易受情緒影響，與伴侶的相處不太愉快，宜暫時分離，各忙各的為佳。

【事業運★★☆☆☆】

今天在工作中競爭、忙碌難免，需耐著性子慢慢處理，多多請教前輩。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財難留住，送禮、請客不會手軟，缺乏理性評估，支出頗大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：保持工作環境整潔，心情更美麗。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

對外界的形勢易判斷失準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。

【財富運★★★☆☆】

鑽牛角尖及過度情緒化，都會導致誤判或損財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘋果綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

【整體運★★☆☆☆】

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

【愛情運★★★☆☆】

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

【事業運★★★☆☆】

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

【財富運★☆☆☆☆】

沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：結打得越久，越難解開。

【整體運★★★★☆】

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和一點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

頗受上司器重與賞識，適合奮發進取，突破現狀。

【財富運★★★☆☆】

今日比較愛錢，對於金錢問題顯得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 冷泉藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：你不理財，財不理你。

【整體運★★★☆☆】

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

【財富運★★★☆☆】

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 冷泉藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：情緒變化無常，判斷力下降。

【整體運★★☆☆☆】

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者不必事事都為另一半想好，給對方一些主動權；單身者易在娛樂場所結識異性朋友。

【事業運★★☆☆☆】

運勢低迷，做事應講究方法，一昧蠻幹既不能提高效率，還會影響心情唷！

【財富運★☆☆☆☆】

投機炒股要特別注意把握大趨勢，見勢不妙時須及時停損認賠，勿盲目跟進。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 玳瑁棕

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

【整體運★★★★★】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情運攀升，多花點心思、時間在情人身上；別太硬邦邦的，否則愛情運會降溫！

【事業運★★★★★】

打起精神做業務，大訂單便離你不遠了喔！

【財富運★★★★☆】

有利理財的日子，對於資金的運用很有一套，有機會憑藉直覺賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 玉米黃

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

【整體運★★★☆☆】

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

【財富運★★★☆☆】

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：行動前多思考，會讓你更有勝算。

【整體運★★★★☆】

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

【財富運★★★☆☆】

避免短線投資，否則很難獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 芥末黃

開運方位：正西方向

