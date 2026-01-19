快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「簽下大單」：賺進可觀的收益

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要付出更多的精神力，就能讓荷包更加飽滿，有人則是多點細心，就能賺進豐厚可觀的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬雞

孩子是未來國家的主人翁，也是將來社會上的棟樑，如果你的工作是幼教老師、保母，只要和幼童有關的照顧或教育工作者，本周的運勢不錯，在這段時間裡，會有額外加班的機會，雖然需要付出更多的精神力，但是一切都有所得，屆時就會看到自己的荷包更加飽滿。

第四名：血型O型+生肖屬虎

四通八達的交通建設，帶來了許多經濟效應，如果你的工作和物流有關，無論是送貨還是送餐，本周的財運將要緩緩上升，在這段時間裡，會有工作量日益增多的情形，你只需要多加謹慎，注意交通安全，以及不要送錯位置，就會看到自已的努力，變成白花花的銀子落入財庫中。

第三名：血型AB型+生肖屬猴

國人的生活素質以及所得不斷提高，對於精神上的充實也在持續要求，許多人喜歡透過旅遊來放鬆心情，如果你是旅遊相關業者，例如導遊、地陪、遊覽車司機或是旅行社業務，本周的財運相當強盛，能夠接下一筆又一筆的訂單或任務，讓自己的存款收入，不斷向上攀升。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

居住環境是件非常重要的事，好的居所能讓人心情愉悅，充滿動力，但總會有需要修繕更新的情況，如果你是從事土木裝潢、油漆水泥、水電工程等，本周的運勢相當不錯，在這段時間裡，會接下許多工程，只要掌控好時間，如期完工，就會看見自己的荷包，瞬間飽滿豐厚。

第一名：血型O型+生肖屬羊

在詭譎多變的投資市場上，常讓人霧裡看花，摸不清頭緒，如果你是從事投資相關的工作，例如創投公司人員，理財專員等，本周的財運非常旺盛，在這段時間裡，多準備好資料，有機會遇見投資意願極高的大客戶，只要多用細心分析，就能讓你簽下大單，賺進豐厚可觀的收益。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 生肖 財運 運勢

