蛇年最後節氣！20日迎大寒…六大禁忌一次看「千萬不要太早起」

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
圖為大寒示意圖。圖／AI生成
圖為大寒示意圖。圖／AI生成

大寒是24節氣中最後一個節氣，同時大寒也代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是春分。

大寒如何養生旺運:

1.喝粥，喝熱湯：

大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃：

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

3.睡前泡澡：

外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡熱水澡，能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

4.準備年貨：

大寒節氣，大多與農曆年接近，因此古代人，開始在這個日子採買年貨、春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。

5.大寒俗諺：

古人過往會以大寒節氣來預測下一年，以氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事。因此有以下判斷諺語：

「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」見三白就是下雪、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

大寒禁忌

1.切忌食生冷食物：

大寒切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。

2.大寒不宜過早外出：

大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3.忌激烈運動：

大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。

老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4.注意睡眠：

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

5.少喝酒：

大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。

6.暖氣不宜過強：

有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

