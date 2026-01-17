蛇年最後節氣！20日迎大寒…六大禁忌一次看「千萬不要太早起」
大寒是24節氣中最後一個節氣，同時大寒也代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是春分。
大寒如何養生旺運:
1.喝粥，喝熱湯：
大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。
2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃：
大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。
3.睡前泡澡：
外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡熱水澡，能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。
4.準備年貨：
大寒節氣，大多與農曆年接近，因此古代人，開始在這個日子採買年貨、春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。
5.大寒俗諺：
古人過往會以大寒節氣來預測下一年，以氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事。因此有以下判斷諺語：
「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」見三白就是下雪、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。
大寒禁忌：
1.切忌食生冷食物：
大寒切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。
2.大寒不宜過早外出：
大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。
3.忌激烈運動：
大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。
老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。
4.注意睡眠：
俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。
5.少喝酒：
大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。
6.暖氣不宜過強：
有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言