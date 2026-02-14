聽新聞
馬年12生肖整體運(上)／鼠投資別冒險、兩動物當心車關血光災
《丙午年十二生肖流年、流月解析》
肖鼠者運勢
(31 、43 、55 、67 、79 歲)
由於歲破的關係，整體運勢會出現一些狀況，工作、身體方面都必須多加留意，也要減少大的投資或冒險。不過只要保持冷靜，行事穩定，避免衝動，很多問題都能夠有效解決。
肖牛者運勢
(30 、42 、54 、66 、78 歲)
今年因龍德星入宮，貴人運非常旺盛。過去所累積的人脈、經驗，今年有顯著的發揮，好的機會也將提升。雖然貴人運有幫助，但要預防貿然投資或衝動型支出，以免造成金錢上較大的損失。
肖虎者運勢
(29 、41 、53 、65 、77 歲)
今年貴人運非常強，工作和財運有相當不錯的機會。但因白虎星入宮，無論在工作、外出，都要保持謹慎，避免過於急躁或衝動。開車、日常生活、體力型工作都建議多加留意，避免突發意外或受傷。
肖兔者運勢
(28 、40 、52 、64 、76 歲)
因福德星入宮，今年事業和工作都有很多好機會，貴人方面也相對有助力，讓很多事情都能進行得更順暢。但今年必須特別注意情緒控制及人際方面的摩擦，做任何決定前務必仔細分析，留意細節。
肖龍者運勢
(27 、39 、51 、63 、75 歲)
整體運勢平穩且有成長，但因天狗星入宮影響，日常開車、騎車及工作場合都需格外謹慎，避免意外與受傷。
肖蛇者運勢
(26 、38 、50 、62 、74 歲)
各方面運勢都有顯著成長發展機會，事業、財運皆有提升。告別太歲年後，做事容易左右逢源，特別是貴人運非常強。但健康也是今年必須特別留意的。
(本文摘錄自《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
