馬年整體運最佳TOP 3生肖！24歲羊吉星高照、他貴人運爆棚

馬年整體運勢最佳前三名

1二○○三(92 年) 癸未羊 24 歲

整體運勢非常理想，吉星高照，貴人運旺盛，尤其對男性朋友而言更為明顯。今年在很多領域都有出色的發展，事業順利，只要處事方面保持冷靜，再加上有貴人扶持，以及自身努力，表現可說相當亮眼。惟需注意異性相關事務，審慎處理，一切會更好。

2一九八九(78 年) 己巳蛇 38 歲

《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析》。圖/時報出版提供

貴人運強，事業上會明顯感受到大家的支持跟引導，所以整體表現非常的優秀。當然， 除了專注在工作上，也要注意做好人生的規劃，讓未來的步調可以持續的發展。

3一九六二(51 年) 壬寅虎 65 歲

整體表現亮眼，貴人運佳，財運也不錯。機會眾多，有望開創佳績，但需提防突發狀況帶來的干擾。今年除了有來自各方的助力，自身也要保持努力，穩中求進，讓好運得以延續。

(本文摘錄自《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析》，時報出版

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。