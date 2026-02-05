馬年整體運最佳TOP 3生肖！24歲羊吉星高照、他貴人運爆棚
馬年整體運勢最佳前三名
1二○○三(92 年) 癸未羊 24 歲
整體運勢非常理想，吉星高照，貴人運旺盛，尤其對男性朋友而言更為明顯。今年在很多領域都有出色的發展，事業順利，只要處事方面保持冷靜，再加上有貴人扶持，以及自身努力，表現可說相當亮眼。惟需注意異性相關事務，審慎處理，一切會更好。
2一九八九(78 年) 己巳蛇 38 歲
貴人運強，事業上會明顯感受到大家的支持跟引導，所以整體表現非常的優秀。當然， 除了專注在工作上，也要注意做好人生的規劃，讓未來的步調可以持續的發展。
3一九六二(51 年) 壬寅虎 65 歲
整體表現亮眼，貴人運佳，財運也不錯。機會眾多，有望開創佳績，但需提防突發狀況帶來的干擾。今年除了有來自各方的助力，自身也要保持努力，穩中求進，讓好運得以延續。
