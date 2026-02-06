聽新聞
馬年財運最佳TOP 3生肖！65歲虎「貴人帶財」、他防爛桃花
馬上就是馬年了，快來看看生肖運勢榜吧。
財運最佳前三名
1.二○○三(92 年)癸未羊 24 歲
財運表現相當不錯，尤其對男性朋友而言更為明顯，事業與貴人運皆處於上升階段。與他人的溝通順暢，工作進展順利，自然帶動財富提升。然而即使表現再好，也切記謹慎處理與異性相關的問題，避免因情感或人際困擾影響整體財運發展，保持判斷，方能穩健進步。
2.一九八九(78 年)己巳蛇 38 歲
整體財運表現非常好，會因貴人的幫助，在事業、工作、人際方面來說都會有非常多的好機會，建議不妨充分利用自己的優勢，努力工作，累積財富。
3.一九六二(51 年)壬寅虎 65 歲
儘管已到退休年齡，整體財運仍舊亮眼。多年來的經驗與努力，在今年將有機會轉化為實質的財富收穫。建議適時避開風險與壓力，調整心態，善用過去累積的人脈與資源， 特別是透過貴人的協助，有望在財務上再創佳績。基本上只要穩健前行，便能迎來豐收的一年。
(本文摘錄自《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
